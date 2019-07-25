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Англійська у вишах: у Міносвіти підготували важливе нововведення для студентів

13.8т Читати матеріал російською

В університетах України частину профільних дисциплін зроблять англомовними. А всі абітурієнти повинні знати іноземну на рівні В1.

Як пише Сьогодні, у Міністерстві освіти та науки повідомили, що з 2023 року це стане обов'язковою умовою для вступу на бакалавра. Для цього введуть обов'язкове перевірочне тестування для всіх абітурієнтів. Це затверджено Концепцією розвитку англійської мови в університетах.

Для того, щоб школярам і студентам якісно викладали іноземну мову, рівень підготовки викладачів англійської періодично перевірятимуть.

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Студент бакалавріату обов’язково, незалежно від спеціальності, повинен засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів – магістри та доктори філософії з академічним компонентом – обов’язковим буде рівень В2.

"Якщо рівень абітурієнта буде нижче В1, це не означає, що він не зможе взяти участь в конкурсі на вступ. Але такі абітурієнти повинні будуть до початку навчального року пройти інтенсивну підготовку з англійської", – йдеться в повідомленні.

Навчання

Навчання

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Як повідомляв OBOZREVATEL, навчання в університетах України різко подорожчає.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Міносвіти освіта університет
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Novytskis Oleksandr
Novytskis Oleksandr
Это да.Пора отказаться от совка.Незнание английского заставляет Украину цепляться за рф.
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… часть профильных дисциплин сделают англоязычными" - а как же Закон про государственный язык?
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