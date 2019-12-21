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Англійська мова стане обов'язковою для українських військових

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З 2020 року вивчення англійської мови стане для військовослужбовців Збройних сил України одним із чинників зростання по службі.

Як розповів заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв в коментарі BBC News Україна, мова йде про курси у вищих військових навчальних закладах, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань", – наголосив Наєв.

За його словами, вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі.

Англійська мова стане обов'язковою для українських військових

Англійська мова стане обов'язковою для українських військових

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдина в Україні військова льотчиця розповіла про службу в армії.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
навчання
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
Теги
освіта Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Допоки армією керують військові, там будуть поразки і бардак. Пане Наєв, для того, щоб вивчити будь-яку мову, треба 2 речі: 1- викладач носій мови. 2 - оточуюче середовище повинно розмовляти мовою навчання. А вояцька тупа команда "не знаю як, але шоб до ранку було зроблено" тут не проходить. Курси, мля...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Учите русский.учитывыя победы украины и если воюеете с россие,то в плену лучше илогаться на русском
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Крым Андрей
Крым Андрей
А то как с хозяевами общаться? А если, тем более, они в мясорубку погонят, как холопам команды понимать? Так что всё правильно делают.
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