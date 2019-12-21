З 2020 року вивчення англійської мови стане для військовослужбовців Збройних сил України одним із чинників зростання по службі.

Як розповів заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв в коментарі BBC News Україна, мова йде про курси у вищих військових навчальних закладах, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань", – наголосив Наєв.

За його словами, вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі.

Англійська мова стане обов'язковою для українських військових censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдина в Україні військова льотчиця розповіла про службу в армії.

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