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Американським школярам дозволили прогулювати уроки

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В окрузі Ферфакс штату Вірджинія (США) державні школи дозволили раз у рік школярам пропускати уроки для участі в протестах.

Відгул для відвідування мітингів зможуть взяти школярі у віці від 12 до 18 років, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на The Washington Post.

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Мінімум за два дні учень повинен буде заповнити спеціальний бланк, в якому доведе свою відсутність, а батьки повинні будуть надати дозвіл. Школа не може "накласти вето" на відвідування протестів.

У тому випадку, якщо вчителі вважатимуть причину відсутності школяра сумнівною, відгул можна буде оскаржити в регіональному управлінні освіти, але тільки по завершенню заходу. Автор даної ініціативи Раян МакЕлвін пояснив у своєму Twitter, що вона була внесена на тлі зростання протестної активності серед учнів.

Американським школярам дозволили прогулювати уроки

Американським школярам дозволили прогулювати уроки

bk55.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
США
Теги
протест мітинг діти школа
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