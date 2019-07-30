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Американський підліток виграв 3 мільйони доларів у комп'ютерній грі: що відомо

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Американський підліток Кайл Гірсдорф, відомий в мережі під ніком Bugha, виграв 3 мільйони доларів і став чемпіоном світу в комп'ютерній грі Fortnite як самостійний гравець.

Як пише BBC, 16-річний юнак здобув перемогу на стадіоні "Arthur Ashe" у Нью-Йорку. Чемпіонат з Fortnite вважається важливою подією в кіберспорті. У фіналі змагання за перемогу боролися 100 гравців, сидячи за гігантськими екранами комп'ютерів (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У грі учасників викидають на острові, на якому вони повинні знаходити зброю, будувати споруди і знищувати суперників, щоб виграти. На сьогодні в Fortnite 200 мільйонів зареєстрованих гравців по всьому світу. Її можна завантажити безкоштовно, але можна витрачати гроші на внутрішні покупки. Грати можна поодинці або в складі команди", – йдеться в повідомленні.

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Британські депутати минулого місяця звернулися до творців гри з питаннями: чи достатньо ретельно розробники Epic Games перевіряють вік користувачів і спонукають їх робити перерви після тривалих періодів ігрового процесу.

А в квітні 2019 року британський принц Гаррі закликав заборонити Fortnite. Він вважає, що це гра, яка "створена для наркоманів".

Кайл Гірсдорф

Кайл Гірсдорф

BBC

Гра Fortnite

Гра Fortnite

BBC

Кіберспорт

Кіберспорт

BBC

Кіберспорт

Кіберспорт

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як отримати користь з комп'ютерних ігор.

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Теми
Кіберспорт Новини для школярів
Місце
США Нью Йорк
Тег
США
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