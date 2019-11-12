Ветеран Другої світової війни Льюї Шоу із США у 95 років отримав диплом про закінчення середньої школи.

Американець став сиротою у 12 років, а кинув навчальний заклад у 17. Після цього він працював водієм шкільного автобуса та прибиральником, пише CNN.

"Я був дещо впертим. Алгебра була моєю проблемою у школі, я відмовився її вчити. Моя порада для молоді – продовжувати "копати глибше" і здобувати освіту", – сказав ветеран.

Чоловік отримав диплом школи у Клерморі, штат Оклахома. У 1943 році він пішов до морської піхоти і брав участь у Другій світовій війні, де дістав поранення.

За словами випускника школи, після війни його життя було нудним: він 30 років пропрацював на лісопильному заводі, а потім займався бізнесом разом зі своїм сином.

Американець отримав шкільний атестат у 95 років CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вчителька звинуватила школяра в домаганнях.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram