Адаптація ЗНО для людей з порушенням зору: у Міносвіти задумали нововведення

Міністерство освіти запропонувало адаптувати такі програми ЗНО як біологія, історія України та математика для людей з глибоким порушенням зору.

Відповідний документ відомство оприлюднило для громадського обговорення, пише пресслужба МОН.

Зазначається, що нововведення пропонується для тих, хто здобував освіту в школі з допомогою шрифту Брайля.

"Документ пропонується відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 947 "Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" та від 09.10.2019 № 1277 "Про адаптацію програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля", – йдеться на офіційному сайті МОН.

Адаптація ЗНО для осіб з порушенням зору: у Міносвіти задумали нововведення Дзвін

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено дати реєстрації на пробне ЗНО-2020.

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