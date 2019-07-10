Абітурієнтам на замітку: психолог порадила, як обрати професію за темпераментом

Кожна професія вимагає від людини певних рис характеру і схильностей. Тому важливо при виборі майбутньої роботи брати до уваги свій тип темпераменту, яких, як відомо, чотири.

Як розповіла психолог Вікторія Єгорова, протягом життя особисті якості людини не змінюються. Тому не можна категорично стверджувати, що представники певного темпераменту не можуть працювати в якихось професіях. Адже стиль поведінки залежно від роботи може змінюватись, пише "КП в Україні".

"Наприклад, візьмемо професію вчителя. Залежно від типу темпераменту підготовка до уроку і поведінка будуть різними. Холерик може зробити захоплююче видовищне шоу, флегматик методично розкладе по поличках весь матеріал, сангвінік легко обійде гострі кути, які можуть виникнути при освоєнні його предмета, а меланхолік залучить культурні та історичні зразки і багату уяву", – зазначила психолог.

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Холерики з азартом долають складності, їм подобається створювати щось нове. Професії бухгалтера, квітникаря або бібліотекаря, швидше за все, не для них. Набагато краще підійде робота репортера, підприємця, хірурга, слідчого. Для холериків важливо вибирати професії, де ефективність оцінюється не по відпрацьованому часу, а за результатами. Цим людям простіше працювати за власним графіком.

Типи темпераменту Поради психолога

Типовий флегматик відрізняється врівноваженістю, стресостійкіст, низькою емоційністю. Відсутність поспіху – це його сильна сторона, яка допомагає знаходити рішення в складних ситуаціях. Флегматику прекрасно підходять професії диспетчера, лаборанта, агронома, інженера, ветеринара, системного адміністратора, ювеліра, коректора. Він може стати хорошим терапевтом, головним бухгалтером, науковим співробітником, економістом, професором фізики або математики. А ось в професіях, що вимагають швидкості прийняття рішень, а також емоційних і фізичних перевантажень, флегматикам досягти успіху набагато важче.

Сангвінік сприймається в колективі як активний, життєрадісний і доброзичливий чоловік. Вони зазвичай мають хороші організаторські здібності. Представникам цього типу темпераменту прекрасно підходять професії педагога, адміністратора, журналіста, продавця, офіціанта, економіста, технолога, адвоката, менеджера з персоналу. А ось робота, що вимагає підвищеної уваги до деталей і постійної зосередженості (диспетчер, ювелір, токар), швидше за все, буде йому нецікава. В цілому сангвінік може знайти себе практично в будь-якій діяльності відповідно до своїх інтересів, здібностей.

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Меланхоліки, як правило, швидко втомлюються і погано адаптуються в новому колективі, їм притаманні часті перепади настрою і постійна потреба у відпочинку. Їм варто утриматися від роботи водія громадського транспорту, хірурга, рятувальника, льотчика, диспетчера. Предметом праці меланхоліка можуть стати техніка, інформація, художні образи. Він може бути письменником, художником, редактором, кінокритиком, програмістом, аналітиком, бухгалтером або архітектором.

За словами психолога, важливо, щоб кожна людина знала свої сильні і слабкі сторони. Бо, знаючи свій темперамент і його особливості, можна змінювати свою поведінку більш конструктивно.

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