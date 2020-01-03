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"А ви чого не на фронті?" Милованов нарвався на жорстку суперечку з викладачем через Донбас

1.6т
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Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і викладач Чернівецького національного університету імені Федьковича Юрій Халавка посперечалися в мережі через внесок педагога в армію України.

Приводом для конфлікту став допис Халавки на його сторінці у Facebook, в якому він розкритикував людей, які влаштували салют у Чернівцях, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Війна іде. Просто є такий глибокий тил, де не знають, що існує фронт". Корчинський", – написав викладач.

Проте Милованов у коментарях зазначив, що патріотом у Facebook бути легше, і спитав педагога, що той зробив для фронту, назвавши його лицеміром. Після цієї ремарки дискусія стала ще гострішою.

Милованов нарвався на суперечку у мережі через Донбас

Скріншот коментарів

"Маю військову освіту, стою на обліку, про інші речі не впевнений, що можу розповідати. Цей пост взагалі стосувався салютів в конкретному місті. Не вам судити, скільки і чого я зробив для армії. Вам показати перекази волонтерам, квитанції про сплачений військовий збір чи години, які відчитані студентам за мобілізованих колег?", – огризнувся на слова Милованова викладач.

Милованов нарвався на суперечку у мережі через Донбас

Скріншот коментарів

Міністр відповів Халавці так: "Військовий збір платять всі. Тут немає чим хвалитись. За мобілізованих колег години потрібно відчитувати за законодавством. Теж немає чим хвалитись. Перекази волонтерам – добре. Але то волонтери, а я питав про фронт та армію".

Суперечка викладача і міністра викликала обурення в користувачів соцмережі. Вони зазначали, що чиновник так не повинен себе поводити.

"Неадекват. Виявляється ще й цілим міністром. Є речі, котрі мало би бути соромно питати", "Пане міністр, а де ви були з 2014 року?", "Пане міністр, а що ви зробили для фронту? Я маю право вас запитати, бо можу відповісти, що я зробила", – написали в коментарях.

Милованов нарвався на суперечку у мережі через Донбас

Скріншот коментарів

Милованов нарвався на суперечку у мережі через Донбас

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов заступився за Зеленського через скандальну новорічну промову.

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Автор
Оксана Воля
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
скандали Facebook соцмережі
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