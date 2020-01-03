"А ви чого не на фронті?" Милованов нарвався на жорстку суперечку з викладачем через Донбас

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і викладач Чернівецького національного університету імені Федьковича Юрій Халавка посперечалися в мережі через внесок педагога в армію України.

Приводом для конфлікту став допис Халавки на його сторінці у Facebook, в якому він розкритикував людей, які влаштували салют у Чернівцях, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Війна іде. Просто є такий глибокий тил, де не знають, що існує фронт". Корчинський", – написав викладач.

Проте Милованов у коментарях зазначив, що патріотом у Facebook бути легше, і спитав педагога, що той зробив для фронту, назвавши його лицеміром. Після цієї ремарки дискусія стала ще гострішою.

Скріншот коментарів

"Маю військову освіту, стою на обліку, про інші речі не впевнений, що можу розповідати. Цей пост взагалі стосувався салютів в конкретному місті. Не вам судити, скільки і чого я зробив для армії. Вам показати перекази волонтерам, квитанції про сплачений військовий збір чи години, які відчитані студентам за мобілізованих колег?", – огризнувся на слова Милованова викладач.

Скріншот коментарів

Міністр відповів Халавці так: "Військовий збір платять всі. Тут немає чим хвалитись. За мобілізованих колег години потрібно відчитувати за законодавством. Теж немає чим хвалитись. Перекази волонтерам – добре. Але то волонтери, а я питав про фронт та армію".

Суперечка викладача і міністра викликала обурення в користувачів соцмережі. Вони зазначали, що чиновник так не повинен себе поводити.

"Неадекват. Виявляється ще й цілим міністром. Є речі, котрі мало би бути соромно питати", "Пане міністр, а де ви були з 2014 року?", "Пане міністр, а що ви зробили для фронту? Я маю право вас запитати, бо можу відповісти, що я зробила", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов заступився за Зеленського через скандальну новорічну промову.

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