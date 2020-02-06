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"А ми любимо Україну!" Ніцой поділилася зворушливою історією про школярів

1.7т
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Українська письменниця Лариса Ніцой поділилася зворушливою історією про першокласників однієї з київських шкіл і розповіла, як її вразила їхня патріотичність.

Як написала вона на Facebook-сторінці, її запросили на свято до навчального закладу з нагоди Всесвітнього дня читання вголос, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"До класу зазирає кумедне в окулярах дитяче личко. Першокласник. Якусь хвилю дивиться на мене впритул, а тоді каже: "Слава Укрррраїні!" – і дивиться уважно, чи знаю я відповідь", – розповіла Ніцой.

Письменниця не очікувала почути такого, тому що її ще так у школах не зустрічали. Слідом за хлопчиком прийшли його однокласники, які з порога промовили: "А ми любимо Україну!"

Ніцой поділилася зворушливою історією про школярів

Ніцой поділилася зворушливою історією про школярів

lacycat.uol.ua

"Всілися. Допитливі. Серйозні. Уважно все вислухали. Незвичні першачки. Ще не встигла запитати, а чия ото на малюнку армія під лісом, як уже наперед вигукують: "О, українська армія, гляньте!" Не вони за мною "бігли", а я за ними. Щасливі ми, українці, що маємо таких дітей", – додала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школярка з Чернівців написала зворушливого листа військовому.

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Автор
Оксана Воля
Теми
Новини Києва та Київської області школа
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна Київ
Теги
школа діти
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hunt andres
hunt andres
Аба****ться. Это и есть будни ненормального квазигосударства.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Потом одни будут мыть в Польше унитазы, а другие будут стоять на трассах по всей матушке России)))
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