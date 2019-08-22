"А де молоді педагоги?" Заступник міністра освіти заявив про проблему старішання вчительських кадрів

В українській початковій школі спостерігається проблема старішання вчительських кадрів, адже туди майже не йде працювати молодь.

Як заявив заступник міністра науки та освіти України Вадим Карандій, така ситуація пов’язана з мотивацією вчительської праці та соціально-економічними вимірами, пише Укрінформ.

“Портрет вчителя початкової школи в Україні – жінка від 40 до 65 років, має відповідну освіту, кваліфікацію, задоволена своєю роботою і планує продовжувати працювати вчителем початкової школи. У всьому цьому є одне запитання: а де вчителі віком 20-40 років? І це є проблемою. Бо в Україні спостерігається старішання вчительських кадрів, зокрема, початкових класів”, – зауважив Карандій.

За його словами, це може бути пов'язано з тим, що в Україні значна диспропорція у зарплаті молодих вчителів і вчителів із трудовим стажем.

"На кінець 2020 року усі вчителі початкової школи в Україні мають пройти курси підвищення кваліфікації. Вони отримають нові надбання у сенсі технологій та методик навчання у початковій школі", – зазначив Карандій.

Вчитель kanalukraina.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відбудеться ЗНО для вчителів.

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