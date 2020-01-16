Невідомий користувач додав правку до рубрики "Цей день в історії" в українській Вікіпедії і написав, що 15 січня 2020 року "8-А прийшов на урок на 8:00 у повному складі".

Про курйозну ситуацію розповів у Twitter користувач "Той самий Сапожник". Так, було додано дві правки: "у 20 році було 2 тисячі років до того, як 8-А прийшов на урок на 8:00 у повному складі" і, що 15 січня 2020 року відбулася ця подія, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правки вже видалені, проте їх можна переглянути в історії редагувань.

Twitter @sapog_v

Скріншот Вікіпедія

Також слід зазначити, що цього ж дня анонімний користувач зробив правильні правки в інших статтях. Це стало відомо через зафіксовану ІР-адресу, з якої зробили допис.

"8-А прийшов на урок": в українській Вікіпедії помітили курйозний факт Хит.Медиа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студентів закликали не користуватись Вікіпедією.

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