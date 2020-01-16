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"8-А прийшов на урок": в українській Вікіпедії помітили курйозний факт

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Невідомий користувач додав правку до рубрики "Цей день в історії" в українській Вікіпедії і написав, що 15 січня 2020 року "8-А прийшов на урок на 8:00 у повному складі".

Про курйозну ситуацію розповів у Twitter користувач "Той самий Сапожник". Так, було додано дві правки: "у 20 році було 2 тисячі років до того, як 8-А прийшов на урок на 8:00 у повному складі" і, що 15 січня 2020 року відбулася ця подія, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Правки вже видалені, проте їх можна переглянути в історії редагувань.

"8-А прийшов на урок": в українській Вікіпедії помітили курйозний факт

Twitter @sapog_v

"8-А прийшов на урок": в українській Вікіпедії помітили курйозний факт

Скріншот Вікіпедія

Також слід зазначити, що цього ж дня анонімний користувач зробив правильні правки в інших статтях. Це стало відомо через зафіксовану ІР-адресу, з якої зробили допис.

"8-А прийшов на урок": в українській Вікіпедії помітили курйозний факт

"8-А прийшов на урок": в українській Вікіпедії помітили курйозний факт

Хит.Медиа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студентів закликали не користуватись Вікіпедією.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа курйоз
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фил филька
фил филька
дык укровикипедия и создана что бы угорать с нее))
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3
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фил филька
фил филька
Борисс Робот, мы все для этого ващета созданы) если ты не настоящий робот иначе тогда ты создан окисляться))
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Борисс Робот
Борисс Робот
фил филька, дык ты был создан что бы червяков на кладбище подкормить...:)))
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