"75 років Перемоги": у мережі з'явилися фото скандального календаря із закривавленими дітьми

У мережі з'явилися фото закривавлених дітей зі скандального календаря, який розвісили до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні в одному з дитсадків Москви (Росія).

Усі фото опублікувала компанія "Мастерхост", яка зробила замовлення подарункового календаря. Їх створювали як спецпроєкт, присвячений "синам полку", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Слід зазначити, що на фото зображені діти працівників "Мастерхосту".

"Цей календар – данина пам'яті поколінню, що пожертвувала дитинством заради нашого майбутнього. Пам'ятаймо про безсмертний подвиг героїв, щоб зберігати мир, берегти благополуччя дітей і будувати щастя день у день", – так відреагували на скандал в компанії.

Нагадаємо, батька одного з вихованців дитсадка Москви обурило те, що календарі розвісили в дошкільному закладі. Керівництво пояснило, що таким чином діти будуть краще пам'ятати війну і більше знати про неї. Вони також запропонували зробити фотосесію в такому ж стилі.

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Календар до 75-річчя Перемоги Facebook Masterhost

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії школярів змусили написати прадіду на фронт у рамках відзначення 75-ліття Перемоги у Великій вітчизняній війні..

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