7 переваг початкової шкільної освіти над домашньою: погляд вчителя

В наш час чимало батьків міркують над питанням “Чи віддавати дитину у початкову школу?". Дійсно, для чого навчальні заклади шестирічкам, адже навчитися читати, писати та рахувати можна вдома. Однак не все так просто. Базові навички - це добре, але сучасна школа може дати багато чого крім них. Сьогодні дітям потрібно набагато більше знань та умінь. Чи може домашнє навчання задовольнити всі потреби дитини?

OBOZREVATEL.МояШкола вирішив дізнатися думку з цього приводу у вчительки молодших класів з більше ніж двадцятирічним досвідом роботи в початковій школі - Ольги Тищенко.

Як Ви думаете, чи дійсно важлива початкова школа у розвитку дитини? Якщо так, то наскільки?

Так. Початкова школа – це фундамент освіти. Саме тут дитина розвивається, набуває важливих знань, умінь та навичок.

Що може дати навчання у школі, чого навряд дасть домашнє навчання?

В школі дитина вчиться працювати в колективі. Школа дає більше інформації, необхідної для життя в суспільстві та загалом.

Наскільки важлива роль соціалізація дитини в шкільному колективі та чи впливає вона на загальну успішність у навчанні?

Розвиток особистості не може здійснюватися самостійно. Необхідно цілеспрямовано впливати на неї, створюючи для цього психологічно-педагогічні умови.

Як Ви вважаєте, дітям з інвалідністю, які мають змогу навчатися у школі, краще вчитися вдома чи серед однолітків? Чи були у вашій практиці такі випадки?

Я вважаю, краще серед однолітків. Такі випадки були. Я намагалася створити в колективі такі умови, щоб дитина з інвалідністю почувала себе комфортно. Адже саме вчитель – диригент колективу і він найчастіше задає тон стосунків між учнями. Моя учениця, дівчинка з хворобою ДЦП була частиною колективу, мала друзів та вчилася на відмінно.

На Вашу думку, чому домашнє навчання сьогодні стає доволі популярним?

У форматі домашнього навчання у дитини більше шансів проявляти свою індивідуальність, знайти хороших вчителів, репетиторів. Є можливість самому вибирати більш цікаві заняття для себе.

Якщо дитина, наприклад, не любить спілкування з однолітками, на перервах віддає перевагу посидіти самому, аніж грати з однокласниками. Це може бути приводом на переведення на домашнє навчання?

Думаю, що ні. В таких випадках краще не тікати від проблем соціалізації, а поговорити з дитиною: чому так, чому вона не хоче спілкуватися. Домашнє навчання краще залишити для тих випадків, коли дитина фізично не може відвідувати заняття.

Чи може домашнє навчання повністю замінити дитині початкову школу?

Частково може. Дитина може отримати вдома ту базу знань, котру дають у школі. Але такі навички, як робота у колективі, – навряд.

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