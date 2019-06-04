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5 українських книжкових новинок для дітей та підлітків, які варто прочитати батькам

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З 22 по 26 травня в Києві проходив ІХ Міжнародний фестиваль “Книжковий арсенал”, де були представлені тисячі новинок українських та іноземних авторів.

OBOZREVATEL.МояШкола обрав 5 найцікавіших позицій дитліту, що були представлені на заході. Вважаємо, що прочитати їх буде корисно (і приємно!) не тільки дітям, а і їхнім батькам.

Я і Конституція

Я і Конституція

starylev.com.ua

Я і Конституція

Видавництво Старого Лева, 2019 – 88 с.

Вік: 8+

Напевне, поява цієї книги в нашій країні була неминучою. Адже чимало дорослих громадян не знають, які функції в Україні виконує Верховна Рада, а які Президент. Тож зустрічайте оплесками твір “Я і Конституція”, який вже встиг стати бестселером! З нього діти та їхні батьки дізнаються, що ж таке, власне, Конституція і для чого вона потрібна.

Також в книзі пояснюється, як працює уряд, які права та обов’язки ми маємо, що таке свобода слова і презумпція невинуватості, куди звертатися, якщо наші права порушено тощо.

Жодного моралізаторства, тільки спокійна виважена оповідь із зрозумілою дітям термінологією. При цьому не оминаються гострі моменти: наприклад, пояснюється, що таке смертна кара, і чому в Україні накладено мораторій на смертні вироки.

До речі, твір написав колектив авторів та авторок: Лариса Денисенко, Олександр Ільков, Андрій Стельмащук і Альона Шуліма. А дотепні ілюстрації намалювала талановита українська художниця Женя Олійник.

Скелет без шафи. Оксана Лущевська

Скелет без шафи. Оксана Лущевська

ranok.com.ua

Скелет без шафи. Оксана Лущевська

Видавництво “Ранок”, 2019 - 90 с.

Вік: 11+

В деяких дітей є уявні друзі. У головної героїні цієї книжки, 11-річної Ані, друг справжній. Він скелет. Просто собі анатомічний посібник, який Аніна мама принесла з роботи. Його звуть Слім, і Аня веде від його імені блог в Instagram, куди викладає цікаві факти з будови людського тіла та фотографії Сліма.

Ані не дуже легко живеться. Її тіло почало змінюватися, вона стала його соромитися, а хлопці з класу тепер намагаються помацати Аню за груди. Ще й найкраща подруга переїхала в інше місто.

Але Слім завжди вислухає дівчинку. До того ж захоплення анатомією і цілеспрямованість допомагають Ані не падати духом. Тож читайте щемливу історію про дівчинку, яка вирішила не змінювати себе, але змінила ставлення до себе, — не залишитесь розчарованими. А дівчата, можливо, впізнають в головній героїні себе.

Книжка про сміття. Галина Ткачук

Книжка про сміття. Галина Ткачук

starylev.com.ua

Книжка про сміття. Галина Ткачук

Видавництво "Старого Лева", 2019 - 132 с.

Вік: 8+

Вона так і називається — Книжка про сміття. Являє собою нон-фікшн — твір, що ґрунтується не на вигадках, а на фактах. У написанні книги авторці допомагали восьмеро школярів: їхні роздуми, досвід із сортування та експерименти із кількістю сміття на день Галина Ткачук включила в свою книгу.

Окрім того, авторка розповідає про різницю між сміттям і відходами, про “сміттєві” проблеми в масштабі України (наприклад, скільки сміття в нас йде на переробку, скільки спалюється, а скільки відправляється на полігони) і в масштабі планети. А також про рухи та ініціативи, що закликають до зменшення кількості сміття, в усьому світі.

На подив, “Книга про сміття” не повчальна. Вона є неначе посібником, за допомогою якого як діти, так і дорослі, можуть самі зробити висновки для чого нам потрібні переробка і сортування сміття. Отже, сміливо радимо почитати “Книжку про сміття” не тільки школярам, а і їхнім батькам. Адже проблема сміття є масштабною і стосується нас усіх.

Боброго ранку! Ольга Купріян

Боброго ранку! Ольга Купріян

ranok.com.ua

Боброго ранку! Ольга Купріян

Видавництво “Ранок”, 2019 - 64 с.

Вік: 7+

Жило собі сімейство бобрів: мама Барбара, тато Борис і дочка Мартуся. Якось вирішили бобри шукати нове житло… Здавалося б, звичайна казка? Ні, не звичайна. Тут вам і руйнування стереотипів (наприклад, черепаха стає листоношею!), і щоденні клопоти (як і в кожній родині, де є діти), і взагалі актуальні ідеї сьогодення (Барбара архітекторка, що планує повернутися до роботи після виходу з відпустки по догляду за дітьми). А ще є пізнавальні вкладення із цікавими фактами з життя не тільки бобрів, а й черепах, сов, раків і риб.

В цієї книжки багато плюсів. Зокрема, вона дуже згодиться в родинах, де малеча чекає на появу братика чи сестрички і де піднімається тема “старших” дітей.

Лепрекони. Валентина Захабура

Лепрекони. Валентина Захабура

starylev.com.ua

Лепрекони. Валентина Захабура

Видавництво Старого Лева, 2019 - 176 с.

Вік: 13+

Ця книжка не про персонажів ірландського фольклору. Вона про підлітків, котрі носять зелені черевки і називають себе лепреконами. Про дівчинку Наталку та її друга Антіна “Тоторо”, дружбу, соціальні стереотипи, стосунки з батьками та однолітками, гендерну рівність (і нерівність), кохання. А ще в ній авторка акуратно (ледь-ледь) торкається делікатної теми гермафродитизму.

На нашу думку, книга “Лепрекони” проста, щира і варта уваги як підлітків, так і їхніх батьків.

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