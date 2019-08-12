5 речей, які ні в якому разі не можна робити вчителю

Коли ваша дитина йде в школу, на її навчання впливає багато чинників, одним з яких є вчитель. Від нього залежить те, наскільки дитина зрозуміє матеріал і буде ним зацікавлена, а також її емоційний стан на уроках. Але що, якщо вчитель веде себе не зовсім сумлінно? Давайте розберемо, що не повинен робити вчитель під час своєї роботи.

Teachhub опублікував статтю письменниці в сфері освіти Джанель Кокс, яка написала про те, що не варто робити людині, яка працює в педагогічній сфері.

Ось 5 основних речей, які варто запам'ятати:

1. Приймати поведінку учнів близько до серця

Буває так, що вчитель, приходячи на свою посаду, швидко перегорає. Часто причина в тому, що викладач приймає слова і дії своїх учнів близько до серця. В даному випадку потрібно зрозуміти той факт, що проявивши слабкість ви втратите авторитет і отримаєте ще більше цькування в свою сторону.

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2. При найменшій проблемі бігти за допомогою

Це відноситься до тих вчителів, які при першому непослуху учнів біжать до директора або класному керівнику. У цьому є дві проблеми: по-перше, ви показуєте некомпетентність своїм колегам. По-друге, показуєте учням, що не в змозі впоратися з ситуацією. Однак важливо розуміти, що це стосується не всього і є дійсно важливі моменти, коли обов'язково потрібно звернутися за допомогою.

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3. Пліткувати з колегами

Звичайно, може здатися, що плітки є невід'ємною частиною дружного колективу, однак насправді, в них немає нічого корисного. Не можна обговорювати з колегами інших колег, а тим більше учнів або батьків. Потрібно пам'ятати: все, що ви скажете, піде "зіпсованим телефоном", який може нашкодити кар'єрі.

4. Принижувати учнів перед класом

Даний пункт є дуже важливим, адже від необережно сказаних слів в сторону учня, можна піддати його булінгу з боку однокласників. Якщо потрібно поговорити з учнем, це завжди можна зробити особисто, але ніяк не на очах у однолітків.

5. Розчаровуватись в учні

Що точно ніколи не повинен робити вчитель, так це розчаровуватися в своїх учнях. Робота вчителя полягає в тому, щоб мотивувати учнів, робити краще, знаходити рішення проблем і допомагати учневі долати перешкоди в навчанні, а не гасити в ньому стимул і бажання.

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