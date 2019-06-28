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5 фільмів для дітей та підлітків, котрі не залишать байдужими дорослих

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Дитячі фільми не завжди наївні і прості, до того ж можуть допомогти батькам краще зрозуміти своїх синів та дочок, вважають психологи. OBOZREVATEL підготував підбірку зворушливих та надихаючих кінострічок для всієї сім’ї.

Диво (2017). Вік 12+

5 фільмів для дітей та підлітків, котрі не залишать байдужими дорослих

Августа (Оггі) дуже люблять батьки і сестра. Оггі теж любить свою родину. Ще він жити не може без свого шолома, адже з ним почувається захищеним від чужих поглядів. У хлопця вроджена хвороба - синдром Трічера-Колінза, через яку він переніс вже 27 операцій. З першого класу Оггі вчився вдома, але настав час і йому йти в школу. А там шолом, звичайно, доведеться зняти… Сімейна драма про те, як живеться хлопчику з деформованим обличчям, навряд залишить когось байдужим. У 2018 році фільм завоював “Оскара”.

Олександр і жахливий, кошмарний, нехороший, дуже поганий день (2014). Вік 6+

5 фільмів для дітей та підлітків, котрі не залишать байдужими дорослих

Олександр називає себе експертом з поганих днів. Йому часто не щастить, а напередодні дня народження лиха прямо посипалися на хлопця: в волоссі заплуталася жуйка, цікаву тему для реферата віддали іншому учню, до того ж виявилося, що однокласники не прийдуть на його свято. А рідні такі заклопотані, що й не звертають уваги на Олександра. Тоді хлопець загадує бажання: нехай в його родини теж буде поганий день - може, тоді вони зрозуміють, як важко живеться Олександру. Його бажання здійснилося: тепер вся сім’я протягом одного дня потрапить в безліч кумедних, екстремальних і дещо повчальних ситуацій.

Біллі Елліот (2000). Вік 12+

5 фільмів для дітей та підлітків, котрі не залишать байдужими дорослих

11-річному Біллі подобається танцювати в балеті. Здавалося б, що тут поганого? Та тут все погано, вважає батько Біллі, потомствений суворий шахтар. Хлопець має займатися хлоп’ячою справою, наприклад, боксом, а не “виробляти кренделя на сцені”. Але Біллі все одно потайки бігає на репетиції і мріє про вступ до Королівської балетної школи. Сюжет цього фільму у 2005 році ліг в основу мюзиклу “Біллі Елліот: Мюзикл”, який спочатку йшов у Лондоні, а згодом досяг Бродвея.

Хлопець-каратист (2010). Вік 11+

5 фільмів для дітей та підлітків, котрі не залишать байдужими дорослих

Дре зі своєю мамою переїжджає з Детройта до Пекіна. Він не знає ні мови, ні місцевих традицій, а тут ще йому почала дошкуляти місцева банда хуліганів. Випадкове знайомство з майстром кунг-фу містером Ханом кардинально змінює життя хлопця. Тепер виснажливі тренування та поєдинки стали для Дре буденністю. Сюжет фільму простий і невигадливий, але бійки та карколомні трюки напевно сподобаються глядачам.

Королівство повного місяця (2012). Вік 12+

5 фільмів для дітей та підлітків, котрі не залишать байдужими дорослих

Яскрава і незвичайна комедійна мелодрама, в якій зіграли зірки світового мастшабу Тільда Свінтон, Брюс Вілліс, Едварт Нортон та Білл Мюррей. Дія розгортається у 60-х роках ХХ ст. в американському таборі бойскаутів. Сем - хлопчик-сирота, від якого відмовились прийомні батьки. Сюзі - відлюдькувата і мрійлива дівчинка. Звичайно, вони покохали один одного і вирішили втекти туди, де будуть щасливі. Звичайно, їх знайшли. Що було далі - дивіться самі. Британська та Американська кіноакадемії відзначили фільм за оригінальний сценарій.

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