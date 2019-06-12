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3D подорож в Антарктиду не виходячи з дому: з'явилася онлайн-екскурсія по станції "Академік Вернадський"

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Національний науковий центр, який знаходиться в Антарктиді, розмістив 3D-тур станцією "Академік Вернадський". Кожен бажаючий може побачити, як живуть вчені в Антарктиді, а також побачити їх побут. Автором 3D екскурсії став учасник сезонної експедиції 2019 року Юрій Шепета, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України на своєму сайті.

Користувачі мають можливість подивитися відразу 3 платформи, які включають в себе: антарктичні округи, будівля Ворд Хаус, станцію "Академік Вернадський".

Онлайн гід по станції "Академік Вернадський"

Онлайн гід по станції "Академік Вернадський"

http://uac.gov.ua

"Для зручності на стартовому зображенні туру є стрілки, які підказують розміщення наступних кімнат або лабораторій. Крім того, знизу є кілька умовних позначень, які роблять перегляд більш цікавим і зручним "-, передає Міністерство.

Також, картинку можна наближати, розглянути деталі приміщень станції, використовуючи стрілки можна побачити, що перебуває навколо, знизу і зверху.

"Важливо, що в цьому році вперше з передачі в 1996 станції України, була розпочата масштабна модернізація" Академіка Вернадського ". На ремонт з держбюджету виділили майже 35 млн гривень ", - додає МОН.

3D-тур можна побачити перейшовши на сайт Національного антарктичного наукового центру .

Україна - одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиді, що функціонує цілий рік. Це станція "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез.

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