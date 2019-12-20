25-річна українка з 9 вищими освітами встановила рекорд: хто вона. Фото і відео

25-річна Надія Яворовенко з Вінниці отримала дев'ять вищих освіт і потрапила в національну книгу рекордів.

Українка за сім років закінчила п'ять університетів і чотири у Франції. Тепер Яворовенко дипломований юрист-міжнародник, перекладач, менеджер та отельер, йдеться в сюжеті ТСН.

"Після закінчення школи я вступила в два університети одночасно – Вінницький торговий інститут та Національну академію внутрішніх справ. Нам запропонували програму подвійного диплома, український і французький. Дипломи між собою пов'язані, суміжні спеціальності і немає жодного зайвого", – згадувала дівчина.

У навчанні доньку підтримали батьки, які самі мають кілька дипломів.

"Я маю три вищі освіти. І вона, коли отримала три вищі, сказала: "Папа, я йду далі, хочу більше вчитися". Ми не стали перешкоджати", – поділився отець Миколай Яворовенко.

Надія Яворовенко ТСН

У Франції українка вчилася на бюджеті в державних вишах, найдорожче навчання їй обійшлося у 300 євро в рік. Однак гроші на переліт і проживання батьки взяли в кредит у банку.

Після навчання вінничанка влаштувалася адвокатом у французькому Ліоні. Однак вона і далі планує вчитися, вже подала документи в аспірантуру, щоб стати доктором філософії.

Надія Яворовенко з дипломом ТСН

Повертатися в Україну поки не має наміру, тут їй не запропонували гідну зарплату. Також Яворовенко зазначила, що не проти зайнятися особистим життям, адже за час навчання на це не було часу.

Надія Яворовенко на захисті диплома ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, дев'ятирічний вундеркінд Лоран Сімонс з Нідерландів вразив світ тим, що через кілька місяців закінчить Технічний університет Ейндховена і стане наймолодшим володарем диплома про вищу освіту.

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