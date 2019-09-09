2 відра картоплі і квашені помідори: школа під Хмельницьким потрапила в скандал через "побори" в їдальні

В одній зі шкіл Хмельницької області у батьків попросили принести більше 40 кг овочів для їдальні.

Про це в місцевій Facebook-спільноті повідомив Василь Водяний. Він уточнив, що інцидент трапився в селі Масівці.

Так, батьки отримали записку, в якій вимагається здати по 2 кг моркви, цибулі, буряка і капусти, 2 відра картоплі, по 3 літри квашених помідорів і огірків, а також 1 літр квасолі.

Ілюстрація. Шкільна їдальня Рамблер

"У нас дочка і син принесли зі школи, крім цього списку ще й по 350 гривень на місяць кожному", – написав Водяний.

Список продуктів Facebook-спільнота "Типовий Хмельницький"

"Мої діти вчаться в різних школах і в жодній такого немає", "Як враховуються ці продукти? Який санітарний контроль проходять?" "Плати і ще принось. Тоді легше давати лоток із їжею", "Ось вам і безкоштовна освіта", – обурилися користувачі мережі в коментарях до посту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Хмельницького підтримали петицію про заборону дітям використовувати мобільні телефони під час навчального процесу. Звернення набрало 500 необхідних підписів.

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