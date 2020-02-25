В Ялті, що в окупованому Криму, учні школи №9, які вивчають українську мову, вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки на честь 149-річчя від її дня народження.

Школярі поклали квіти біля пам'ятника письменниці, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Крим.Реалії.

Вшанувати пам'ять Лесі Українки прийшли також працівники історико-літературного музею, викладачі української мови. Школярі прочитали уривки з творів поетеси, після чого для них провели екскурсію по експозиції ялтинського будинку-музею письменниці.

Нагадаємо, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася в Новограді-Волинському, 25 лютого 1871 року. Майже все її життя минуло в боротьбі з туберкульозом кісток. OBOZREVATEL опублікував найяскравіші цитати однієї з найвідоміших жінок України.

149 років від дня народження Лесі Українки: школярі в Криму вразили вчинком ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше розповідалось, що в школах Криму ввели заборону на воду.

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