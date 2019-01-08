Навички, які допоможуть дітям в майбутньому

Коли в родині є старшокласник, так чи інакше вся сім'я живе виключно його проблемами. Вступ до вузу і закінчення школи стають справою всієї родини, а вибір спеціальності дорослого чада неодноразово виноситься на сімейну нараду. Батьки і бабусі з дідусями обговорюють вузи, зважують перспективи тих чи інших спеціальностей, сперечаються до хрипоти і знову щось обговорюють.

Але як би завзято кожен не відстоював свою точку зору, потрібно визнати, що є ряд моментів, спільних абсолютно для всіх спеціальностей, незалежно від того до чого лежить душа у вашої дитини.

Отже, які риси знадобляться дитині в майбутньому і як їх їй прищепити?

Уміння бачити

По суті, чим би не займалася в майбутньому ваша дитина, вона так чи інакше буде працювати на споживача своєї кінцевої продукції. Незалежно від того, що вона буде робити: шити кросівки, пекти торти або почне писати книжки, ступінь її успіху буде прямо залежати від запиту на запропонований нею товар. Тому вкрай важливо вміти не тільки дивитися в різні боки, а й бачити свого потенційного клієнта і замовника. Саме вміння бачити і підкаже підліткам потрібний напрямок руху і область в яку можна було направити свою креативність.

Мови

Ще якихось 10 років тому нам було складно зрозуміти навіщо в вузах і школах в обов'язковому порядку доводиться вчити іноземну мову, яку насправді все одно ніхто толком не знає. Зараз діти вчать іноземні мови буквально з дитячого садка. Як не крути, але потреба в іноземних мовах зростає з кожним роком і якщо ви дійсно настільки амбітні, що налаштовані підняти планку для своєї дитини до рівня серйозного вузу, вивчення мов - це вже не данина моді, а життєва необхідність. Найголовніше, чим раніше дитина почне займатися вивченням мов, тим легше їй буде в майбутньому.

Гнучкість

Незалежно від того, в якій сфері ми працюємо, всі ми чудово знаємо, як може ускладнити життя робота зі складним клієнтом. Але це ми - розумні, дорослі і досвідчені, знаємо як згладити ситуацію, як заспокоїти одного замовника і переконати іншого в тому, що все складається на краще. Підлітки в силу відсутності досвіду, навичок і банального підліткового максималізму не знають що таке лояльність, пошук компромісу і вміння домовлятися.

Саме тому батькам старшокласників було б вкрай корисно записати дітей на тренінги, курси або факультативи, де вони будуть по черзі займатися групами, парами та індивідуально. Робота в групі або парі виробить у підлітка вміння чути свого партнера і приймати його точку зору, адаптуючи його ідею під свій власний задум. Грубо кажучи, працюючи над спільним проектом і враховуючи точку зору один одного підлітки навчаться лояльності і гнучкості, які можуть стати їм в нагоді в майбутньому.