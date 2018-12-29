Домашній детектор. ТОП ознак того, що дитина вам бреше

Рано чи пізно практично всі батьки стикаються з тим, що дитина починає брехати. Звісно, брехня у кожного своя: хтось не скаже батькам про отриману двійку, а хтось буде мовчати й про більш серйозну провину. Проте, так чи інакше, все починається з дитячого невинного на перший погляд лукавства, яке батьки часто плутають з дитячою наївністю і безпосередністю.

Отже, як зрозуміти, що дитина почала брехати і промацує грунт, чи можна це буде проробляти й надалі?

Очі

Зверніть увагу на погляд дитини. Коли дитина бреше, вона інтуїтивно відводить очі вбік і говорить не дивлячись на вас. Однак, після того, як вона закінчить свою розповідь вона обов'язково пильно подивиться вам в очі, щоб зрозуміти повірили ви їй чи ні.

Рвані фрази

Якщо дитина збрехала, а ви намагаєтеся знову і знову повернутися до неприємної їй теми, вона буде всіляко намагатися перевести розмову на іншу тему або буде відповідати вам короткими рваними фразами із серії "так", "не пам'ятаю", "я вже забув", " мені ніколи "і т.д. Причина такої поведінки максимально проста: дитина просто боїться заплутатися у власній брехнй. Вона чудово розуміє, що сказавши зараз щось зайве, може видати себе, тому вважає за краще в принципі не заглиблюватися в деталі.

Температура

У деяких дітей стрес викликає підвищення температури до 37-38 градусів. Ясна річ, що на професійних брехунів це не діє, але якщо дитина мучиться докорами сумління, сам факт брехні є для нього серйозним стресом, який може спровокувати не тільки підвищення температури, але і блювоту.

Безумовно, всі ці ознаки брехні відносні і у кожної дитини своя суто індивідуальна реакція на власну брехню. Інша річ, що саме зробите ви, дізнавшись, що дитина воліє брехати вам, бо просто боїться сказати правду.