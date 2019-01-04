Чому підлітків тягне до алкоголю

На жаль, батьки багатьох підлітків часто стикаються з проблемою підліткового алкоголізму. І незважаючи на те, що підлітки час від часу приходять до тями, навіть намагаються виправити двійки, які з'явилися під час чергового загулу та клятвено обіцяють батькам почати нове життя, в один прекрасний вечір вони знову приходять додому під шофе, якщо взагалі приходять, а їх не приносять більш тверезі друзі.

Кричати, відбирати смартфон, відключати Інтернет і позбавляти підлітка кишенькових грошей безглуздо. Все це вже давно перевірено на практиці і можна сміливо сказати, що все це не працює. Перш, ніж шукати ліки від хвороби, потрібно зрозуміти, що саме цю хворобу спровокувало. Хвороба - це лише наслідок, потрібно шукати причину. Якщо ви хочете більше не бачити вашу дитину п'яною, постарайтеся розібратися, чому для неї випивати - це нормально і що саме вона намагається знайти на дні пляшки.

Отже, чому підлітки починають пити:

Спадковість

Одна з найсерйозніших причин підліткового алкоголізму - спадковість. Як не крути, але генетика - наука серйозна і сперечатися з нею марно. Схильність до алкоголізму передається від батьків і з цим нічого не поробиш. На жаль нерідкі випадки, коли усиновлена дитина, яка все життя жила в благополучній родині після досягнення підліткового віку починала відчайдушно спиватися, повторюючи долю своїх біологічних батьків.

Приклад

На жаль, діти часто повторюють помилки своїх батьків. Вони повторюють їх несвідомо, просто не думаючи про те, що це неправильно. Якщо дитина все життя прожила в родині, де кожен день бачила одного з батьків п'яним, їй навіть в голову не прийде, що це погано. Підліток так прожив усе своє життя, він не бачив іншого, він просто не знає, що може бути зовсім інше життя. Для нього, наївного і недосвідченого, п'яний дорослий - це норма, яку він бачив кожен день і шансів, що він не буде копіювати своїх питущих батьків практично немає.

Травма

Були зафіксовані випадки підліткового алкоголізму, спровокованого родовими травмами і черепно-мозковими травмами, отриманими дитиною при народженні або в ранньому дитинстві. Безумовно, такі травми поодинокі і трапляються один раз на кілька тисяч дітей, проте, ігнорувати цю проблему не варто.

Психічні захворювання

На жаль від підліткового алкоголізму всього один крок до психічного розладу, як втім і навпаки: розлад може спровокувати тягу до алкоголю. Особливо гостро реагують на алкоголь підлітки з яскраво вираженими ознаками психопатії. Такі підлітки абсолютно адекватні, вони повністю усвідомлюють наслідки своїх дій і прекрасно розуміють, що вони роблять. Однак, вони повністю ассоціальні, у них часто змінюються друзі, вони не можуть довго навчатися або працювати на одному місці, у них постійні конфлікти як з однолітками, так і з дорослими, у них дуже різко змінюється настрій і їм характерні спалахи невмотивованої агресії.

Якщо ви помітили, що ваша дитина стала занадто "вибуховою" і часом ви просто не можете предуагадать, що саме може викликати у неї спалах гніву або образи - вирушайте з нею спочатку до психолога, а потім можливо і до психіатра. На жаль, ігнорування проблеми і небажання подивитися правді в очі тільки погіршить ситуацію.

Протест

Найчастіше підлітки вперше пробують алкоголь в так званій "поганий" компанії. Як правило, це компанія, в якій підлітки на кілька років старші за вашу дитину, зрозуміло все вони погано вчаться, якщо взагалі навчаються. Алкоголь, сигарети, травичка, нічні загули і проблеми з поліцією. На жаль, це далеко не повний набір всього, що чекає н підлітка, який зв'язався в поганою компанією. Витягнути своє чадо з такої компанії, складно, але реально і тут все буде залежати від генетичної схильності дитини до алкоголізму, від вашої мудрості і від того, як далеко ви готові піти в боротьбі за власну дитину.