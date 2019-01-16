Чому діти не розповідають батькам про свої проблеми

Хто з батьків не стикався з ситуацією, коли діти не розповідають їм про свої проблеми в школі? Будь-то цькування з боку однокласників, конфлікт з учителем, погана оцінка або що-небудь ще, як правило, більшість дітей до останнього відтягують той момент, коли батьки про все дізнаються.

Отже, чому школярі намагаються не посвячувати батьків у свої проблеми?

Сварка

Якщо на дитину вдома тиснуть і з кожного приводу кричать, вона в принципі не ризикне розповідати про нову проблему. Навіть якщо в ситуації, що склалася школяр не винен, а став наприклад жертвою цькування з боку однокласників, він все одно не ризикне розповісти про це батькам, боячись, що на нього знову обрушаться з криками, звинувачуючи в тому, що він не розповів про проблему раніше.

Не повірять

У деяких родинах існує культ школи і вчителя. Дітям з першого класу розповідають, що вчитель завжди правий просто тому, що він - вчитель. При такому підході дитина ніколи не ризикне розповісти батькам про те, що у нього вже давно конфлікт з кимось із викладачів і в цей конфлікт вже давно пора втрутитися батькам. Також школяр не ризикне розповісти, що у нього проблеми з успішністю з якогось предмета, або що він не втікав з уроку разом з усім класом, а вчитель просто не став розбиратися і зробив запис у щоденниках абсолютно всіх учнів. Навіщо намагатися щось пояснити батькам, які заздалегідь заявили, що вірять тільки вчителю, а не своїй дитині?

Перспектива контролю

Найчастіше діти намагаються приховати від батьків свої проблеми, побоюючись, що в подальшому батьки почнуть активніше їх контролювати і опікати. Перспектива тотальної турботи або контролю лякає школярів настільки, що вони вважають за краще в принципі не заїкатися про те, що у них в школі щось йде не так.

Страх покарання

Ще одна причина, з якої школярі приховують від батьків проблеми в школі - банальний страх покарання. Як не крути, в поганих оцінках, вибитих вікнах і зірваних уроках винен сам школяр і далеко не все можна списати на погану компанію. А це означає, що так чи інакше йому доведеться відповідати за свої вчинки і виправляти свої помилки. Така перспектива дітей не просто не тішить, а відверто лякає. Саме тому більшість школярів вважають за краще або мовчати про проблеми, або відверто брехати батькам доти, доки не попадуться на брехні.

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