Чим годувати школяра перед контрольною

Поки дитина вчиться в школі, яких тільки порад вона не наслухається від батьків, які бажають їй допомогти. Школяр упродовж усіх років навчання буде слухати про те, як корисно повноцінно снідати і вчасно лягати спати. Йому обов'язково розкажуть про те, що якщо йдучи на іспит покласти в чобіток п'ятак, то іспит буде зданий на відмінно, а якщо перед важливою контрольною з'їсти шоколадку, то мозок почне працювати вдвічі активніше. Але так чи все це насправді і чи дійсно батьки можуть допомогти школярам краще вчитися в такий нестандартний спосіб?

Отже, що активізує роботу головного мозку і чим годувати школяра перед контрольними роботами або іспитами?

Шоколад

Шоколад вважається основним продуктом, який активізує роботу головного мозку. В ході ряду досліджень особливо добре зарекомендував себе чорний шоколад. Однак, як правило, діти віддають перевагу молочному або білому шоколаду. Секрет шоколаду в тому, що він містить велику кількість флавонолів, які покращують кровотік в ділянках головного мозку. В результаті з'їдена перед контрольною шоколадка дійсно підвищує швидкість реакції і кмітливість дитини.

Горіхи

Горіхи - це джерело поживних елементів для кори головного мозку. Саме в горіхах міститься велика кількість поліненасичених кислот, які не синтезуються в організмі людини. Іншими словами, це кислоти, які людині взяти ніде. За словами дієтологів і педіатрів 5-6 горіхів, з'їдених безпосередньо перед важливим іспитом або контрольною роботою активізують роботу головного мозку.

Яйця

У яйцях міститься лецитин і вітамін В12. Жовток дуже багатий на холін, який по суті є будівельним матеріалом для головного мозку. Саме тому, як би банально не виглядала звична нам усім яєчня, вона дійсно корисна, особливо для школярів.