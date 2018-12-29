Чи потрібні дитині кілька іноземних мов одночасно?

Про те, що сучасним дітям не обійтися без знання іноземної мови знають всі батьки. Як правило, зараз перевага віддається англійській мові. Особливо завзяті батьки намагаються зробити все, щоб дитина почала вчити ази чужої мови ще в дитсадівському віці. Але як бути з тим, що деякі батьки не хочуть обмежуватися однією мовою і свято переконані, що дитина повинна знати як мінімум дві іноземні мови?

Чи варто завантажувати дитину вивченням двох іноземних мов одночасно і які міфи пов'язані з цим процесом найбільш популярні?

Мови не мають бути схожі

Якщо дитина буде вивчати схожі мови, вона спочатку буде відверто плутатися в них. Якщо вже ви вирішили, що вашій дитині неодмінно потрібно знати кілька іноземних мов, почніть з тих, які кардинально відрізняються між собою, наприклад англійська та російська, українська та французька. Чим менше подібності між мовами, тим легше буде дитині розрізняти їх.

Домінуюча мова

Навіть якщо дитина буде вивчати дві іноземні мови одночасно, вам все одно доведеться визначитися з тим, яка мова буде домінуючою. Це не означає, що другій мові буде приділятися менше уваги або вона не така важлива, просто в разі якщо дитина, розмовляючи на одній мові, не згадає потрібне слово, вона інтуїтивно вставить в речення слово з домінуючої мови. Згодом вона перестане робити такі маніпуляції зі словами і тим самим перекручувати обидві мови, але доти, доки у дитини немає необхідного словникового запасу, такі словникові аплікації неминучі.

Коли починати

Починати вивчати іноземні мови можна з трьох років, однак потрібно усвідомлювати, що всі діти суто індивідуальні. Не варто плутати батьківські амбіції з реальним дитячим потенціалом. Якщо у дитини немає здібностей до вивчення іноземних мов, вона не зможе вивчити навіть одну мову, як би батьки не розмахували гаманцем. Тому, перш, ніж наймати для дитини десяток репетиторів, уважно придивіться і прислухайтеся до неї, а ще краще - порадьтеся з дитячим психологом.