Чи потрібна дитині школа: плюси і мінуси екстернату

Хто з батьків, повернувшись додому з чергових шкільного зборів в серцях не замислювався про те, щоб забрати дитину зі школи?

Вчителі, які далеко не завжди на своєму місці, вельми сумнівні шкільні друзі з рівнем інтелекту нижче середнього, вічні побори на якийсь міфічний ремонт, постійні записи в щоденнику і відверті прогалини в знаннях з самимх профілюючих предметів. Рано чи пізно весь цей клубок проблем починає тиснути на батьків так, що дехто з них і справді цілком серйозно замислюються про те, а чи потрібна їхній дитині школа в принципі.

Отже, що ж таке екстернат і які плюси та мінуси таїть в собі домашня форма освіти?

Екстернат - це не більше, ніж можливість займатися вдома і здавати сесію в обумовлений час. Як правило, для того, щоб діти отримали право займатися вдома потрібні вагомі причини. Такою причиною може бути стан здоров'я, при якому дитина не може відвідувати школу. Також на екстернат мають право діти, які активно займаються спортом, музикою і т.ін., в силу чого вони постійно знаходяться в роз'їздах на концертах або змаганнях. В цьому випадку школа йде назустріч таким дітям і надає їм право займатися вдома. Однак, навіть якщо ваша дитина не захищає на змаганнях честь країни і абсолютно здорова, у вас є право перевести її на екстернат, щоправда, потрібно дуже добре подумати, чи варто це робити.

Плюси:

Немає тиску

Безумовно, перейшовши на домашню освіту дитина вже не буде залежати від настрою вчителя та по суті не так вже й важливо вивчить вона потрібне правило сьогодні чи завтра, головне, щоб вона вивчила його до моменту здачі сесії. В цьому плані життя дитини стає набагато більш простим і більш розміреним.

Немає поспіху

При домашньому навчанні у дитини немає гонки і ризику кудись запізнитися. Школяру немає потреби прокидатися о сьомій ранку, бігти до школи і відсиджувати там по сім уроків. По суті, не так уже й важливо, якими саме уроками він буде займатися сьогодні, а якими завтра, як втім не важливо скільки хвилин він приділить алгебрі, а скільки хімії. Головне - щоб він зміг потім здати викладачеві усі теми.

Репетитор для одного, а не вчитель для тридцяти

При домашньому навчанні батьки дуже часто вдаються в допомоги репетиторів. Як показує практика, індивідуальні заняття з репетитором дають набагато кращий результат, ніж робота в школі. Як не крути, але репетитор для одного - це куди ефективніше, ніж вчитель для тридцяти школярів.

Мінуси:

Немає графіка

Як правило, діти, які займаються вдома, працюють без чіткого графіка і часто їх активність і працездатність залежить від настрою, банальних лінощів і вміння випросити у мами додатковий вихідний під обіцянку "все вивчити завтра".

Немає жорсткості

Далеко не всі батьки усвідомлюють ступінь відповідальності, приймаючи рішення про переведення дитини на домашню форму навчання. Дуже серйозним мінусом може стати м'який характер батьків і вміння дитини маніпулювати дорослими. Якщо в школі дитина змушена відсидіти 45 хвилин і періодично щось відповідати біля дошки, то вдома, як правило, починається пошук причин, з яких заняття можна перенести на завтра. Якщо батьки з перших днів дадуть слабину, дитина відчує, що екстернат - це не заняття, а відпочинок і змусити її дійсно займатися буде дуже складно. На жаль, не рідкісні випадки, коли через півроку після відходу на екстернат батьки визнавали, що зробили помилку і були змушені повернути дитину в звичайну школу.

Непристосованість

Перебуваючи на домашньому навчанні дитина росте і розвивається поза колективом, більш того - вона знаходиться під постійною опікою батьків. В результаті, на момент закінчення школи атестат може отримати абсолютно неадаптований підліток, для якого навчання в вузі стане справжньою проблемою хоча б тому, що він не звик займатися далеко від мами і домівки.

Немає друзів

Як не крути, але школа - це не тільки уроки і двійки. В першу чергу - це спілкування з однолітками, це галасливі перерви, бійки, закоханість, пропущені уроки і вибиті вікна. Перевівши дитину на домашнє навчання батьки одним розчерком пера позбавляють її всього цього. А от чи варто це робити, треба ще дуже добре подумати.