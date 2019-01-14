Чи можна школярам худнути?

Практично всі підлітки не задоволені своєю зовнішністю. Дівчата впевнені, що у них є зайва вага, навіть якщо їх худоба виглядає вже досить хворобливо, а хлопці завжди не проти обзавестися біцепсами і кубиками на пресі. Але якщо підкачати м'язи - це скоріше плюс, ніж мінус, то як бути з бажанням підлітка сісти на жорстку дієту, а то і зовсім оголосити голодування?

Чи можна взагалі підліткам сидіти на дієті і що робити батькам, якщо дитина перестала їсти?

Дієтолог

Якщо ваша дитина вирішила скинути зайві кілограми і ви не можете її переконати, що в цьому немає особливої необхідності - у вас не залишається ніякого іншого виходу, окрім як допомогти їй. Замість того, щоб намагатися з-під поли підсунути підлітку котлету, розповідаючи про те, що від однієї штучки нічого не буде, сходіть з дитиною до дієтолога на консультацію. Від розмови з фахівцем єффекту буде у сто разів більше, ніж від усіх маминих і бабусиних зітхань і голосінь. Якщо дитині і правда не потрібна дієта, лікар їй сам про це скаже, а якщо дієта потрібна - зайві кілограми потрібно прибирати, навіть якщо ви дуже любите своє чадо.

Гастроентеролог

Якщо дитина сіла на дієту - не воюйте з нею, навіть якщо вам дуже не подобається ця ідея. Поясніть, що ви хвилюєтеся про її здоров'я, але зовсім не проти, щоб вона краще виглядала, а для цього потрібно все робити з розумом. Сходіть з підлітком до гастроентеролога, який оглянувши дитину і оцінивши її аналізи підкаже, як правильно скласти дієту і чи потрібна їй дієта в принципі.

Спорт

На сьогоднішній день способів скинути зайві пару кілограмів величезна кількість, починаючи від тренажерних залів і закінчуючи секціями на будь який смак і кишеню. Однак, потрібно враховувати, що в усьому варто пам'ятати про міру. Якщо підліток піде в тренажерний зал - перший час йому знадобиться допомога інструктора. В іншому випадку підліток ризикує так перестаратися, що, як мінімум, кілька днів буде страждати від сильного болю в м'язах.

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