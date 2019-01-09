Чи карати дитину за правду?

Щиросердне зізнання пом'якшує покарання. Ми так часто чули цю фразу в кінофільмах, але так рідко застосовуємо її в житті. Найчастіше батьки, які вчать дітей завжди говорити правду, просто не знають, що робити з цією правдою, коли вона раптом обрушується на них, як снігова куля.

Що робити батькам, якщо дитина скоїла проступок, а потім сама у всьому зізналася? Як маю.ть вчинити дорослі в цій ситуації і де знайти потрібні слова?

Лаяти чи ні?

Безумовно, просто промовчати, вислухавши покаянну сповідь дитини про те, як вона прогуляла урок, викинула щоденник або не дай бог зробила щось серйозніше, не зможе жоден батько. Однак, потрібно пам'ятати, що якщо ви не раз говорили дитині про те, що правда, якою б вона не була - це краще за будь-яку брехню, постарайтеся тримати себе в руках. Однак не варто робити вигляд, що сам факт зізнання автоматично анулював проступок. Якщо дитина винна - вона має понести покарання, однак це покарання має бути з урахуванням щиросердного зізнання.

Вислухайте

Перш, ніж накидатися на дитину з нотаціями, дайте їй можливість виговоритися. Раз вже вона сама прийшла до вас і все розповіла, значить їй теж не просто. Зважитися на визнання своєї провини і покаяння - це вчинок, який заслуговує на повагу. Як мінімум, дайте дитині можливість пояснити вам, чому вона зробила ту чи іншу помилку. Нехай вона постарається вам пояснити, чим саме вона керувалася при прийнятті того чи іншого рішення. Вилаяти ви завжди встигнете, для початку - вислухайте.

Не знімайте провину

Якщо проступок дійсно серйозний, покажіть дитині, що вона винна і постарайтеся пояснити в чому саме полягає провина. Найголовніше, дитина має чітко засвоїти, що навіть після визнання, сам факт проступку нікуди не подівся. Якщо вона вчинила погано, вона має по можливості виправити помилку або як мінімум її усвідомити. Якщо ж ви вислухавши дитину, єте її в тому, що раз вона зізналася, то інцидент можна вважати вичерпаним - такі проступки будуть постійними і найголовніше, дитина буде заздалегідь упевнене, що вона не понесе за них жодної відповідальності.