Чи дійсно шпаргалки - це зло?

Про те, що шпаргалки - це доля двієчників нам розповідали в школі з першого класу. Ми всі не раз чули про те, що списувати - це соромно, якщо вчитель помітить шпаргалку, то як мінімум поставить двійку, а то і зовсім вижене з уроку і викличе до школи батьків. Але чи справді шпаргалки настільки шкідливі?

Безумовно, з точки зору самого факту списування, шпаргалка - це порушення всіх шкільних правил і це навіть не обговорюється. Однак, психологи стверджують, що в питанні шпаргалок не все так однозначно.

Зорова пам'ять

Річ у тім, що поки дитина пише шпаргалку, вона так чи інакше запам'ятовує теорію, яку списує. По суті, в даному випадку шпаргалка нічим не відрізняється від конспекту, тому сам факт написання шпаргалки - це скоріше плюс, ніж мінус.

Якщо не знає - не спише

Ще один важливий момент при написанні шпаргалки - вміння орієнтуватися в тексті. Якщо дитина сама писала шпаргалку, вона точно запам'ятовує де саме записана потрібна інформація. Скористатися чужою шпаргалкою досить складно оскільки, по-перше, розібрати дрібний чужий почерк - це вже завдання не з простих, а по-друге, якщо дитина не сама писала шпаргалку, їй знадобиться занадто багато часу, щоб знайти потрібне правило або приклад.

Саме тому, якщо ви помітите вдома, що дитина пише на завтрашню контрольну шпаргалку - не поспішайте її лаяти. Безумовно, шпаргалка - це погано, більш того, шпаргалка - це спроба обдурити вчителя. Однак, хто вам сказав, що дитина взагалі дістане на уроці шпаргалку? Згадайте ваші шкільні роки і підрахуйте скільки у вас було ситуацій, коли ви так і не змогли дістати на уроці шпаргалку. Згадайте, як ви вночі писали шпаргалки, але так і не діставили їх тому, що або вчитель стояв поруч, або ви точно знали, що там немає потрібної інформації.

Перш, ніж лаяти дитину просто поговоріть з нею. Поясніть, що ви не схвалюєте сам факт написання шпаргалки, однак розумієте, чому вона це робить. Головне - переконайте дитину в тому, що вона цілком може впоратися і без шпаргалки і головний аргумент буде в тому, що поки вона писала шпаргалки вона запам'ятавла 70% тексту. Просто протестуйте дитину і повірте, вона буде приємно здивована, побачивши власні результати. Крім того, побачивши, що ви не лаєте її за шпаргалки, а намагаєтеся зрозуміти і підтримати, вона зрозуміє, що вам можна довіряти, а це важливо.