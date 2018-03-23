Мы на каждом шагу слышим об отличии взглядов мужчин и женщин на те или иные вещи. Существует масса стереотипов на этот счет. Но, увы, большинство из них в современном мире уже не работают.

К примеру, все считают, что женщины более склонны к сплетням. Но мужчины сплетничают еще больше! Пусть они это делают по-своему, но делают.

Не буду отрицать, что некоторые отличия таки существуют. Женщины по своей натуре более спокойные и семейные. Это связано с тем, что женщина веками была хранительницей очага, и даже сегодня, имея свою работу или бизнес, - она до сих пор остается ею.

Я ни в коем случае не утверждаю, что это правило работает со всеми женщинами. Гендерные обязанности или особенности в современном мире настолько перемешались, что сложно уже в этом разобраться. И в нынешней реальности никто не будет сильно удивляться, если в декрет уйдет мужчина, а не женщина.

Но в кулинарном мире существуют свои правила и тут еще остались некоторые стереотипы, которые действительно работают. Моя позиция однозначна - мужчины готовят лучше, чем женщины. И вот этот пункт даже не обсуждается.

Я так считаю не потому, что я сам мужчина, нет. А потому, что на это есть ряд причин. Женщина привыкла, что она готовит для семьи. Если она будет готовить не вкусно, то муж придет с работы, поест и останется недоволен.

Одно из последних исследований, которое проводили в Украине, "Гендерные роли и стереотипы" показывает, что две трети мужчин согласились с утверждением, что “готовить в семье должна женщина”. А это целых 66%! С этим же тезисом согласны половина украинских женщин. Вот и получается, что женщина в семье готовит не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы просто накормить своего мужа и детей. А мужчина, в силу того, что он “не должен готовить” и может это делать, когда угодно (и никто не останется голодным, если даже что-то пойдет не так) может уже экспериментировать. У него нет определенной цели и он может творить и создавать что-то новое.

Так эволюционно сложилось, что на профессиональном уровне мужчины готовят лучше женщин. Ведь женщины чаще всего не могут себе позволить в еде (а особенно в домашней) нарушать правила. И это тоже не странно, если то же исследование показывает, что только 28% мужчин говорят, что женщина “имеет право в любой момент пренебречь домашними обязанностями и заняться собственными делами”. А что это значит? Что в итоге женщина проводит время на кухне не потому, что ей это нравится, что ей нравится сам процесс или ей нравится вкусно кормить своих близких, а потому что – надо. Именно это “надо” убивает все желание напрочь.

Собственно, отчасти это и объясняет тот факт, что мужчины готовят лучше. У мужчин больше страсти к еде и это порождает их эксперименты (возможно, местами и неудачные). В то же время, они могут быть нежными с едой, как с девушками, например.

Бесспорно, женщинам эта нежность дается легче. И я не буду отрицать тот факт, что в кондитерском искусстве работают именно женщины, а не мужчины. Женщина способна проявить свою нежность в этой работе.

Но я никогда не видел женщину, которая бы была без ума от двух свежих турецких апельсинов. Зато я видел, как мужчины реально с ума сходят от вида большого и сочного куска рыбы. У них особая связь с едой и ее очень трудно описать словами.

Хотя бы вспомните, как мужчины и женщины ходят в баню. Женщины заходят, посидели чуть-чуть и вышли. А мужчины сидят там до последнего, чтобы стало так жарко, что дальше уже никак, а потом еще и в снег броситься. То же самое с едой.

Мужская особенная эмоциональность находит свое проявление в еде. Женская нежность тоже находит свое проявление в еде. И это прекрасно! Возможно, на домашней кухне женщина не позволяет себе много экспериментов. Но разве этому поздно научиться? Ведь главное не пол, не профессиональные навыки или образование, а ваше желание готовить, любить весь этот процесс и становиться в этом деле лучше с каждым днем.