Гороскоп на 26 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як варто провести понеділок, 26 березня.

Когось чекають сюрпризи на любовному фронті, деяким же зірки пророкують підвищення по роботі. "Обозреватель" пропонує дізнатися, що чекає представників різних знаків зодіаку в цей день.

Гороскоп СТБ

Більше гороскопів ви можете прочитати за цим посиланням.

ОВЕН

Не бійтеся використовувати чарівність для того, щоб вирішити деякі ділові питання. Ви можете отримати хороший шанс проявити себе незамінним працівником, не пропустіть його. Кмітливість, швидка реакція та частка креативу допоможуть вам піднятися в очах керівників.

ТЕЛЕЦЬ

Озирніться навколо - можливо, все найцікавіше в житті проходить повз вас. Не варто зациклюватися на звичних речах - зробіть щось божевільне, невластиве вам. Життя занадто коротке, щоб витрачати час лише на нудні заняття.

БЛИЗНЮКИ

Якщо вас навантажують непосильною кількістю завдань, дайте зрозуміти, що непогано було б отримати за них гарну винагороду. Не бійтеся висувати свої вимоги, адже немає нічого хорошого в тому, щоб вашою добродушністю постійно користувалися в корисливих цілях.

РАК

Можливе довгоочікуване потепління у відносинах з другою половинкою. Проявіть оригінальність і відверто заявіть про свої почуття. Зірки обіцяють удачу в амурних справах тим, хто зробить дійсно сміливий вчинок.

ЛЕВ

Важкий період життя неодмінно скоро закінчиться. Перестаньте ставити до себе нереальні вимоги, тоді за вашим прикладом підуть і оточуючі. Звертайте більше уваги на здоров'я - пора перестати постійно витрачати нерви на дурниці.

ДІВА

Саме час зайнятися реалізацією своїх творчих бажань. Візьміть полотно і фарби, прогуляйтеся з фотоапаратом або ж зробіть начерки до майбутнього оповідання. Ваші роботи обов'язково покладуть початок чомусь великому та важливому.

ТЕРЕЗИ

Вас чекають несподівані сюрпризи. Однак, вони не прийдуть з нізвідки - чудеса чекають вас кожен день, просто ви розучилися їх помічати. Погляньте на світ під іншим градусом і будете вражені кількістю приємних дрібниць, які вас оточують.

СКОРПІОН

Незважаючи на завантаженість на роботі, знаходьте час для близьких. Можливо, вони тримають на вас образу через малу кількість спільно проведеного часу, однак ви маєте всі шанси це виправити.

СТРІЛЕЦЬ

Відкладіть у сторону свою впертість. Далеко не всі суперечки взагалі мають якийсь сенс, а ось хороші відносини з оточуючими ви можете неабияк зіпсувати. Намагайтеся перейматися розумінням і менше витрачати часу на негативні умовиводи.

КОЗЕРІГ

Не забувайте, що все неможливе - можливо. Титанічні зусилля і працьовитість дадуть свої плоди. Навіть якщо всі навколо вважають вашу затію абсурдною, ви зможете утерти їм ніс і довести, що здатні на багато що.

ВОДОЛІЙ

Вас засмокче рутина, з якої дуже складно вибратися. Частіше відволікайтеся на невимушені заняття, не бійтеся пробувати нове. Пожертвуйте на вечір домашнім затишком і розвійтеся походом в кіно або ж зустріччю з давніми друзями.

РИБИ

Можливо, вам здається, що весь колектив налаштований проти вас, однак, швидше за все, це лише плід вашої бурхливої ​​уяви. Замість того, щоб страждати з цього приводу, спробуйте прямо розібратися в ситуації, що склалася.