Гороскоп на 25 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як варто провести неділю, 25 березня.

Когось чекає несподівана удача, деяким же зірки пророкують підступні повороти долі. "Обозреватель" пропонує дізнатися, що чекає представників різних знаків зодіаку в цей день.

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ОВЕН

Овнам цієї неділі належить провести вельми активний день, здається, за минулий тиждень у вас накопичилося безліч невирішених питань, якими і варто зайнятися, засукавши рукава. Не піддавайтеся на бажання валятися вихідний в ліжку і подумайте, як втішити тих, хто вам не байдужий, проте з недавнього часу тримає на вас образу.

ТЕЛЕЦЬ

Цієї неділі варто відмовити у проханні позичати комусь гроші. Напевно ви відчуєте себе незатишно, проте якщо докори сумління пересилять вас, приємного в результаті всієї цієї історії буде значно менше.

БЛИЗНЮКИ

Не варто в останній вихідний цього тижня прислухатися до думок сторонніх, хоча прозвучать вони доволі переконливо. Зважте ще раз хвилююче вас питання і ви неодмінно знайдете ключ до його вирішення самостійно.

РАК

Раки в цей день можуть розраховувати на успіх. Сміливо беріться за роботу, навчання і навіть найважливіші завдання на порядку денному. При цьому не втрачайте пильності. Не факт, що на вашому легкому шляху не знайдеться того, що захоче вибити вас з колії.

ЛЕВ

Можливо, ви все ще відчуваєте образу, смуток. Мабуть, вам навіть здається, що людина, яка розчарувала вас, абсолютно не відчуває докорів сумління. Не поспішайте з висновками, придивіться до неї уважніше і ви побачите, що заподіяти вам біль - найменше, що хотілося б їй в цьому житті.

ДІВА

Дівам варто відмовитися від спокус і присвятити цей день собі і своєму духовному розвитку. Підійти до цього питання можна по-різному. Підібрати найвірніший до цього шлях вам допоможе внутрішній голос, до якого варто іноді прислухатися.

ТЕРЕЗИ

Критика раз у раз буде сьогодні сипатися на вас. Як би ви не старалися проявити себе на всі сто, ваші супротивники і недоброзичливці знайдуть місце, куди б вас шрикнути якомога болючіше. Прийміть удари гідно, лише терпіння допоможе вам завдати відповідний удар вже досить скоро.

СКОРПІОН

Цієї неділі - ідеальний день для втілення в життя ваших ідей і грандіозних задумів. Особливий успіх чекає скорпіонів в тому випадку, якщо ваші плани відносяться до сфери фінансів. Вище ніс, сьогодні не буде зайвим пуститися навіть в авантюру.

СТРІЛЕЦЬ

Питання, які стосуються нерухомості, вже досить давно займають ваші думки. Сьогодні вам може здатися, що цей день чи не найсприятливіший для активних дій, проте не варто відкриватися перед першим незнайомцем, який говорить переконливо і довіряти йому ваші плани.

КОЗЕРІГ

Сьогодні козерогам варто приділити час здоров'ю. Можливо, навіть скасувати деякі плани, які можуть перешкодити вам звернутися до лікаря або почати лікування.

ВОДОЛІЙ

Уже в першій половині дня вам може здатися, що сьогодні саме на вас обрушилися всі біди світу. Однак, відбившись від складнощів, ви досить швидко переконаєтеся, що день не такий вже й поганий. Головне - терпіння.

РИБИ

Уже не перший тиждень ви шукайте в собі відповіді, які могли б вирішити ряд дійсно важливих питань. Спробуйте сьогодні прислухатися не тільки до внутрішнього голосу, часом незнайомці здаються абсолютно непереконливими, але досить часто в їх словах є частка істини.

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