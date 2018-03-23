Гороскоп на 23 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як варто поводитися в п'ятницю, 23 березня.

Хтось зможе несподівано отримати підвищення, а деяким зірки обіцяють неприємності. "Обозреватель" пропонує дізнатися, що чекає представників різних знаків зодіаку в цей день.

Більше гороскопів ви можете прочитати за цим посиланням.

ОВЕН

Можливо, раніше ви завинили перед близькою людиною, і вона до цих пір не може відпустити образу. Подумайте над своєю поведінкою і тим, як можна виправити ситуацію.

ТЕЛЕЦЬ

Зверніть особливу увагу на відносини зі своєю другою половинкою. Через надмірну зайнятість ви можете втратити важливі моменти спільного життя, які вплинуть на вас обох надалі.

БЛИЗНЮКИ

Протягом усього дня з вами можуть траплятися найрізноманітніші курйози, однак не варто приймати їх занадто близько до серця. Додайте в життя більше гумору і вона відразу ж заграє новими фарбами.

РАК

У вас можливі деякі фінансові труднощі. Будьте обережні з покупками дорогих речей, а особливо, якщо для цього необхідно брати кредит. Краще почекати з необдуманими капіталовкладеннями.

ЛЕВ

Незважаючи на те, що ваш настрій було неабияк зіпсовано, не вішайте ніс. Зірки обіцяють вирішення всіх конфліктних ситуацій і приємні сюрпризи.

ДІВА

Не бійтеся робити сміливі вчинки. Якась частка зухвалості може допомогти вам просунутися по кар'єрних сходах, а також кардинально змінити звичний хід життя.

ТЕРЕЗИ

Розслабтеся та дозвольте оточуючим піклуватися про себе. Повірте, це набагато приємніше, ніж робити все самостійно зі збитком для власних інтересів.

СКОРПІОН

Не забувайте про те, що п'ятницю потрібно проводити в невимушеній обстановці з улюбленими людьми. Не думайте про те, що буде далі - повністю розслабтеся і отримуйте задоволення від того, що відбувається.

СТРІЛЕЦЬ

Задумайтесь про своє здоров'я - навіть якщо ви відчуваєте себе прекрасно, загроза може прийти, звідки не чекали. Краще зайвий раз перестрахуватися і не піддавати свій організм небезпеки.

КОЗЕРІГ

Зверніть особливу увагу на прохання своїх співробітників. Незважаючи на те, що попереду - довгоочікувані вихідні, постарайтеся закінчити всі незавершені справи і з чистою душею йти на заслужений відпочинок. Також будьте менш вимогливі до своїх рідних, можливо, ви сваритеся з ними через дрібниці.

ВОДОЛІЙ

Саме час вирішити питання з нерухомістю. Не відкладайте на завтра те, що потрібно було зробити ще багато років тому. Навіть якщо зараз вам здається навпаки, з часом ви зрозумієте, наскільки правильним є рішення відпустити ситуацію і жити далі.

РИБИ

Вам необхідно задуматися про свою манеру спілкування з людьми. Ймовірно, ви занадто несправедливі та вимогливі до рідних. Варто стати трохи м'якше, тоді й оточуючі завжди будуть радувати вас теплим ставленням.

Читайте всі новини по темі "Гороскоп 2018" на "Обозревателе".