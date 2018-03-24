Гороскоп на 22 березня 2018: як провести цей день

Астрологи поділилися порадами, як краще провести суботу, 24 березня.

Представникам більшості знаків зодіаку варто постаратися якомога більше часу провести з рідними і близькими, проте, деяким варто в цей день подбати про своє здоров'я. "Обозреватель" пропонує дізнатися, чого варто чекати від цієї суботи.

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ОВЕН

Овнам варто звернути увагу на здоров'я. Після нелегкої робочого тижня варто приділити максимум часу відпочинку. Не намагайтеся все встигнути і постарайтеся нікуди не поспішати. Запальність і необдумані рішення - те, чого варто побоюватися сьогодні.

ТЕЛЕЦЬ

Для телят настало ідеальний час для важливих покупок. Якщо в планах було придбання нерухомості або інші великі вкладення коштів - саме час задуматися про це. Постарайтеся бути помягче і йти на компроміс зі своїми близькими.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам варто звернути увагу на своє ставлення до оточуючих - можливо Ви ведете себе занадто різко. Необдумані слова і вчинки можуть посварити з близькими і дорогими людьми, тому уникайте провокацій і конфліктних ситуацій.

РАК

Саме в цей день раків належить ухвалити важливе рішення щодо свого здоров'я. Якщо ви збиралися відправитися у відпустку або до оздоровчого закладу - зараз ідеальний час для цього.

ЛЕВ

У цей день левам не варто засиджуватися вдома - випадкові зустрічі можуть зіграти важливу роль в подальшому житті. Одиноким левам сьогодні може посміхнутися удача. Не виключено, що саме в цей день ви зустрінете свою половинку.

ДІВА

Будьте наполегливіше, проявляйте ініціативу і сьогодні Ви зможете досягти цілей, які поставили перед собою багато років назад. Зірки радять не боятися нових пропозицій і побільше ризикувати в цей день.

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ТЕРЕЗИ

Для ваг суботу стане справжнім випробуванням на міцність: саме сьогодні вони можуть піддатися різним маніпуляціям і сварок. Проявіть твердість і всі проблеми підуть самі собою.

СКОРПІОН

Скорпіонів чекає продуктивний день. Повністю розслабитися не вийде - від вас можуть зажадати постійної уваги. Можливі несподівані зустрічі, які дадуть відповіді на багато питань.

СТРІЛЕЦЬ

Для стрільців суботу стане найспокійнішим днем ​​тижня. Найбільш оптимальним рішенням стане присвятити вихідний день самим собі. Не варто нічого вимагати від оточуючих - все, що вам необхідно, у вас вже є.

КОЗЕРІГ

Будьте менш вимогливі до оточуючих: вміння знайти точки дотику дозволять уникнути сварок і поганого настрою. Подбайте про якісний відпочинок з близькими і рідними.

ВОДОЛІЙ

Постарайтеся налагодити відносини з найріднішими. Можливо, ви колись їх образили. Саме час виконати давно забуті обіцянки. В іншому випадку з часом можете залишитися без підтримки найближчих.

РИБИ

Рибам саме час почати планувати подорож. Саме цей день дозволить розібратися в своїх бажаннях і зробити раціональний вибір. Менше звертайте увагу на сторонніх людях і зосередьтеся на власних думках.