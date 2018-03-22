Гороскоп на 22 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: хто зможе несподівано отримати підвищення, а кому зірки обіцяють успіх у протилежної статі.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

ОВЕН

Овни не зможуть сьогодні втілити в життя все задумане, зате не будуть обділені увагою протилежної статі. Одиноким представникам знака варто задуматися про серйозні стосунки.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям не варто витрачати багато грошей. Настають непрості часи, тому вам і вашій родині варто задуматися про ретельне планування сімейного бюджету.

Читайте також на "Обозревателе" гороскоп для всіх знаків зодіаку на завтра .

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам доведеться прислухатися до чужої думки, що вдарить по вашому самолюбству. Вечір краще провести активно і на свіжому повітрі.

РАК

На Раків чекає успіх в кар'єрі. Завдяки вашій врівноваженості і новаторським ідеям вас можуть підвищити. Відсвяткувати важливу подію краще в колі найближчих людей.

Читайте також на "Обозревателе" гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень .

ЛЕВ

Левам краще присвятити час другій половинці інакше сварок і з'ясування відносин не уникнути. Сьогодні варто бути дуже уважним на дорогах.

ДІВА

У Дів активний і насичений день, який принесе вам суцільне задоволення. Ось тільки не варто затьмарювати настрій вашого оточення різкою критикою. Краще утриматися від зауважень, щоб не порушити гармонію цього дня.

Читайте також на "Обозревателе" гороскоп для всіх знаків зодіаку на місяць .

ТЕРЕЗИ

Терезам доведеться активно і багато працювати. Увечері вам захочеться розслабитися: краще зробити це не вдаючись до алкоголю.

СКОРПІОН

Скорпіонам варто вирішити, чого ви хочете від свого партнера. У бізнесі і в особистому житті треба працювати над своїми відносинами, щоб потім нікого не звинувачувати в ситуації, що склалася.

Читайте також на "Обозревателе" гороскоп для всіх знаків зодіаку на рік .

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці сьогодні зможуть вирішити незручну ситуацію або назріваючий конфлікт за допомогою гумору.

КОЗЕРІГ

Козерогам можна розслабитися і отримувати задоволення, пожинаючи плоди своєї активної діяльності. Не забудьте про рідних, які потребують вашої допомоги та уваги.

ВОДОЛІЙ

Водоліям не варто сьогодні сперечатися і сваритися. Прекрасний день для нових знань і новаторських ідей.

РИБИ

Рибам не варто сидіти склавши руки. Зовсім скоро ваше життя круто зміниться і тільки від вас залежить, в який бік.

Читайте всі новини по темі "Гороскоп 2018" на Обозревателе.