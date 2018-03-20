Гороскоп на 20 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: хто зможе підвищити свій авторитет, а кому доведеться вирішувати чужі проблеми.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам доведеться взятися за ті справи, які ви звикли відкладати "на завтра". Зате ввечері на вас чекає приємна зустріч, яка дозволить вам розслабитися.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто задуматися про вкладення грошей. Настає вдалий період для операцій з фінансами.

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БЛИЗНЮКИ

Близнюкам вдасться завдяки своїй наполегливості та працьовитості довести комусь із колег або начальства, що ви здатні на багато що. Це ознаменується не тільки підвищенням, але і зміцненням вашого авторитету.

РАК

Ракам варто подумати про свій егоїзмі. Іноді для того, щоб стати трохи краще, потрібно не так вже й багато зусиль.

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ЛЕВ

Левам не варто сьогодні позичати грошей і роздавати марні обіцянки. Хороший період для початку змін: як у зовнішньому, так і у внутрішньому плані.

ДІВА

У Дів сьогодні напружений день, який зажадає від вас оперативності і підвищеної уваги. Вач очікує можливість вирішити чужу проблему, за що вам щедро віддячать.

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ТЕРЕЗИ

У Терезів сьогодні день роздумів. Вчинки близької людини можуть вас поранити однак не варто впадати у відчай через пару образливих слів.

СКОРПІОН

Скорпіони сьогодні будуть дуже сприйнятливі до критики, що благотворно позначиться на вашій роботі. Вечір краще провести на свіжому повітрі або у веселій компанії.

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СТРІЛЕЦЬ

Стрільці сьогодні зможуть отримати прихильність важливої людини, яка відіграє особливу роль у вашому житті.

КОЗЕРІГ

Козерогам пора починати готуватися до літа: виберіть вид спорту, який підходить саме вам, і попросіть про підтримку наставника або тренера, і все вийде!

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто подумати над новою тактикою, яка може принести вам більше плодів. Однак не варто обговорювати свої плани з колегами або начальством.

РИБИ

Рибам варто уважніше поставитися до своєї другої половинки, яка скаржиться на брак романтики і уваги від вас.

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