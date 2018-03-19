Гороскоп на 19 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: кому варто слідувати своїй інтуїції, а кому краще відкласти важливі плани.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

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ОВЕН

Овни сьогодні зможуть довести собі і оточуючим, що ви все можете. Вечір краще провести активно.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто прислухатися до своєї інтуїції і покладатися сьогодні лише на неї. Чужі поради вам ні до чого.

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БЛИЗНЮКИ

Близнюкам варто подумати про невеликий відпочинок і перепочинок. Ось побачите, завдяки тайм-ауту ви зможете знайти нові цілі.

РАК

Ракам не варто сьогодні ігнорувати знаки уваги колеги по роботі. Найкраще поговорити на чистоту. Вечір дуже вдалий для зміни іміджу.

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ЛЕВ

Левам не варто планувати на сьогодні важливих справ. Варто перечекати кілька днів і для вас наступити успішний період, який ознаменується примноженням накопичень.

ДІВА

Дівам варто більш активно поставитися до важливого завдання, яке поставило перед вами начальство. Зверніть увагу на молодших членів сім'ї.

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ТЕРЕЗИ

Терезам варто попрацювати, щоб отримати бажане. Краща порада дня - позитив притягує позитив.

СКОРПІОН

Скорпіонам не варто сьогодні думати про зміну роботи або планувати операції з нерухомістю. Настає сприятливий час для творчих успіхів.

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СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям варто спробувати новий вид діяльності. Зміна пріоритетів допоможе вам визначитися з вашим місцем в цьому світі.

КОЗЕРІГ

Козерогам доведеться вирішити складне завдання. Завдяки вашій наполегливості та впертості, все вийде. Вечір краще провести вдома.

ВОДОЛІЙ

Водоліям не варто захоплюватися модними практиками і фінансовими пірамідами. Високий ризик невдач у цій сфері. Буде не зайвим відвідати лікаря і звернути увагу на своє харчування.

РИБИ

Рибам цей день готує приємний сюрприз. Однак не варто забувати про старших членів сім'ї, які потребують вашої уваги.

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