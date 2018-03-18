Гороскоп на 18 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: на кого чекає відверта розмова, а кому належить стати учасником неприємної ситуації.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

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ОВЕН

Овни можуть стати заручником неприємної ситуації. Незважаючи на ваше самовладання, ви ризикуєте втратити контроль і зірватися. Краща порада дня - тримайте емоції під контролем.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям сьогодні не варто напружуватися. Прогулянка на свіжому повітрі і рухливі види спорту зможуть підняти вам настрій.

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БЛИЗНЮКИ

На Близнюків чекає відверта розмова, яка дасть вам визначеність.

РАК

Ракам варто подумати про своє здоров'я і свій імідж. Хороший день для самий яскравих експериментів у будь-якій галузі.

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ЛЕВ

Левам варто задуматися про свої досягнення. Це подарує заряд енергії та бадьорість на цілий день.

ДІВА

Дівам не варто відволікатися на критику і порожні розмови. Відмінний час для налагодження зв'язків з близькою людиною.

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ТЕРЕЗИ

Терезам доведеться зрозуміти, що час не стоїть на місці і ви рухаєтеся вперед. Не здавайтеся і все вийде.

СКОРПІОН

Скорпіонам варто почекати з важливими рішеннями. Обміркуйте все гарненько, перш ніж рубати з плеча.

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СТРІЛЕЦЬ

Стрільці будуть засмучені зміною планів, зате у вас знайдеться час на себе.

КОЗЕРІГ

Козерогам не доведеться нудьгувати. На вас чекає насичений день. Приділіть увагу своєму здоров'ю.

ВОДОЛІЙ

Водоліям не варто сьогодні займатися роботою. Присвятіть час близьким і обов'язково відвідайте родичів.

РИБИ

Рибам варто активно діяти, щоб досягти задуманого. Несподівано вам допоможе незнайомв людина.

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