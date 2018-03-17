Гороскоп на 17 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: кому варто бути скромнішим, а кому не можна позичати гроші.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

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ОВЕН

Овни не зможуть сьогодні втілити свій план, що зіпсує вам настрій. Однак приємна новина точно підніме вам настрій.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям не варто сьогодні смітити грошима. Вкрай невдалий день для шопінгу.

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БЛИЗНЮКИ

Близнюкам не варто сьогодні позичати гроші. Небезпечний період для всіх операцій, пов'язаних з валютою. Краще трохи почекати.

РАК

Ракам варто утриматися від лестощів, як і від критики. Хороший день для планування ремонту і якихось змін у вашій оселі.

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ЛЕВ

Левам варто вести себе скромніше, так як часом ваша поведінка бентежить ваших рідних. Зверніть увагу на молодших членів сім'ї, які потребують вашої уваги.

ДІВА

У Дів прекрасний день для всього, що пов'язано з красою. Приємні процедури допоможуть вам розслабитися і очистити думки від негативу.

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ТЕРЕЗИ

Терезам варто постаратися тримати себе в руках і не вступати в конфлікти. В особистому житті відбудуться приємні зміни, які порадують вас і ваше оточення.

СКОРПІОН

Скорпіонам не варто поспішати. Сьогоднішній день краще провести спокійно і так, як ви любите.

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СТРІЛЕЦЬ

Стрільці, незважаючи на якийсь застій в своєму житті, не повинні ставити все на паузу. Дійте активно і без зволікання, і тоді удача обов'язково вам посміхнеться.

КОЗЕРІГ

Козерогам доведеться з головою зануритися в роботу, зате ваш трудоголізм помітять і оцінять.

ВОДОЛІЙ

Водоліям не варто ставати учасником якоїсь інтриги або афери. Пам'ятайте, що рано чи пізно все таємне стане явним.

РИБИ

Рибам варто підстрахуватися і відвідати лікаря. У вашій проблемі без поради фахівця не обійтися.

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