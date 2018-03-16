Гороскоп на 16 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: хто захоче змінити роботу, а кого звинуватять у брехні.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

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ОВЕН

Овни захочуть сьогодні раніше закінчити з важливими справами і присвятити час собі. Таке бажання не зашкодить вашій роботі і підніме вам настрій.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто сьогодні бути дуже відвертими і чесними, інакше ви ризикуєте бути звинуваченим у брехні. Не варто ризикувати і зв'язуватися з незрозумілими схемами фінансового збагачення.

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БЛИЗНЮКИ

Близнюкам варто почекати з ухваленням важливих рішень. Відмінний день для того, щоб присвятити його рідним і близьким. Не зайвим буде зайнятися спортом і присвятити час прогулянці.

РАК

У Раків прекрасний момент для того, щоб присвятити час освіті, переглянути свої захоплення і навіть змінити роботу. Якщо ви давно мріяли про нову професію або про нову роботу - дійте.

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ЛЕВ

Левам не варто сидіти склавши руки і лінуватися. Для того, щоб досягти висот, ви повинні бути добре вмотивовані. Шукайте своє джерело натхнення, воно зовсім поруч.

ДІВА

Дів звинуватять у зайвій педантичності і зіпсують вам настрій. Але, вечір обов'язково підніме вам настрій.

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ТЕРЕЗИ

Терезам не варто загострювати увагу на невдачах і помилках. Проаналізуйте, що ви робите не так, і йдіть далі.

СКОРПІОН

Скорпіонам пора задуматися про важливі життєві цінності. Якщо ви ніяк не можете зважитися на зміни в особистому житті, значить не варто себе квапити.

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СТРІЛЕЦЬ

Стрільці сьогодні можуть розслаблятися, але головне - без алкоголю. Вельми важливо себе сьогодні контролювати, особливо це стосується всього, що ви скажете сьогодні вголос.

КОЗЕРІГ

Козерогам не варто робити поспішних висновків. Придивіться до ситуації і трохи потягніть час. Може виявитися, що ви все невірно витлумачили і даремно почали панікувати.

ВОДОЛІЙ

Водоліям не варто відкладати на завтра прийняття важливих рішень. Конфліктів варто уникати, так як і брехні.

РИБИ

Рибам варто прислухатися до близької людини і зробити все так, як хоче він. Повірте, результат вас порадує.

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