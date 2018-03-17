Заробила мільйон: найдорожча повія в США розповіла про роботу

Американка Аліса Літтл стала найбільш високооплачуваною повією в США.

20-річна Аліса розповіла, що для неї робота в секс-індустрії - це "краще, що було в житті". За два роки вона заробила своїми послугами понад мільйон доларів, пише видання The Sun .

Валютна повія також поділилася подробицями свого повсякденного життя. За словами Літтл, вона не тільки багато заробляє, при цьому не перепрацьовуючи, їй також доводиться багато витрачати на себе.

Аліса Літтл The Sun

Так, на "робочий реквізит", а саме презервативи, гелі для змащення та інше, вона витрачає більше 2500 доларів в рік. Крім цього їй Алісі необхідно викладати гроші за манікюр і постійні заняття в тренажерному залі. Кожен день для того, щоб підготуватися до "роботи", їй доводиться вставати о сьомій ранку.

Серед клієнтів, які обслуговує Літтл, багато заможних чоловіків, однак, вона приймає іноді й студентів, сімейні пари, незайманих, одиноких жінок, розлучених чоловіків і вдівців.

"Ви можете подумати, що моя робота пов'язана тільки з сексом, але в дійсності я продаю насамперед близькість", -зазначила Аліса, додавши, що також для роботи необхідно мати навички психолога.

Аліса Літтл The Sun

У вільний час дівчина намагається отримувати нові знання з психології, соціології та різних аспектах сексуальності через книги і онлайн-лекції.

Аліса розповіла, що мріє, щоб проституція була узаконена у всіх американських штатах і в її рідній Ірландії, яку вона покинула в п'ятирічному віці. За словами дівчини, сім'я повністю підтримує її вибір професії. Рідні знають, що її робота законна і безпечна.

Як повідомляв "Обозреватель", в Німеччині вбили 65-річну БДСМ-повію , яка працювала під ім'ям Анжеліка. Інцидент стався під час рольових ігор з клієнтом.