Переплюнула Кардашьян: британка вразила надмірним збільшенням сідниць

Британська модель і інтернет-зірка Марія Стар Делгайдіс (Marie Star Delguidice), яка проживає в Бірмінгемі, збільшила сідниці і майже досягла параметрів знаменитої світської левиці Кім Кардашьян. Через надмірне збільшення "п'ятої точки" жінка не може сидіти (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Стар є палкою прихильницею пластичних операцій. Дівчина вже багато раз лягала під ніж хірурга, і майже завжди залишалася задоволеною результатом. Остання операція, на яку зважилася Делгайдіс щоб стати схожою на свого кумира Кім Кардашьян, допомогла практично "переплюнути" параметри актрису, але тепер Марія відчуває страшний дискомфорт. Про це повідомляє The Sun .

Як виявилося, жінка вибрала занадто великі імпланти для сідниць, і тепер відчуває труднощі при ходьбі, а також абсолютно не може сидіти. Під час зйомок одного з британських ток-шоу Стар Делгайдіс зізналася, що має намір позбутися від імплантів і повернути колишню форму.

Кадр з ток-шоу за участю Стар Делгайдіс YouTube

Відомо, що Делгайдіс операцію зробила відносно недавно, в грудні 2017 року, але через незручності, які їй приносять імпланти, вона буде змушена лягти під ніж хірурга вже найближчим часом.

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