Хакери злили голі фото Меган Маркл

У мережу злили оголені фотографії актриси та моделі Меган Маркл, яка в травні 2018 року вийде заміж за принца Гаррі.

Знімки опублікували хакери з угрупування Celeb Jihad, що спеціалізуються на зломі знаменитостей і публікації їх відвертих знімків.

Пікантні кадри є скріншотами з відео, записаного камерою, на яку Меган Маркл хотіла зняти свій відпочинок з подругами.

На підсумковому знімку вона і ще дві панянки сидять топлес на березі моря, розгорнуті до камери спиною. Щоб зробити цей кадр, Меган довелося повозитися з технікою. Цей момент, під час якого чітко видно груди актриси, і зображений на відео.

При цьому в Кенінгстонском палаці заперечують справжність знімків, передає The Blast.

Меган Маркл Celeb Jihad

Новини Психологи розкрили правду про справжнє ставлення Маркл до Міддлтон

Меган Маркл з подругами Celeb Jihad

Меган Маркл Celeb Jihad

Меган Маркл Celeb Jihad

Меган Маркл Celeb Jihad

Меган Маркл, Celeb Jihad

Раніше "Обозреватель" розповідав про історію відносин принца Гаррі і Меган Маркл.