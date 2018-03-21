Дівчина з вагою 317 кг заради дитини відмовилася від мрії і скинула майже центнер

Мешканка Техасу (США) Моніка Райлі, яка важила 317 кг, відмовилася від своєї мрії стати найповнішою дівчиною у світі і скинула майже 90 кг заради дитини.

29-річна Райлі впевнена, що зайва вага - це дуже сексуально. У цьому дівчину підтримує і її наречений Сід, який із задоволенням готує для супутниці калорійну їжу і годує її солодощами. Однак задум пари зазнав краху, як тільки лікарі виявили, що Моніка вагітна.

Дівчина мріяла стати буквально нерухомою. Таким чином Райлі бачила себе королевою.

"Я люблю її. Мені подобається робити для неї все, що вона забажає. Вона хоче відчувати себе королевою, а для мене догляд за нею - це мрія. Раніше щоденний раціон Моніки складався з декількох упаковок печива, шести палиць ковбаси, порції каші, макаронів з сиром і безлічі фастфуду", - розповів журналістам Mirror Сід.

Разом з цим пара неодноразово замислювалася про дитину, але через зайву вагу Райлі перенесла кілька викиднів. Нещодавно дівчина вирішила народити здорову дитину, тому кардинально змінила свій раціон харчування і спосіб життя.

"Я дуже хотіла бути найбільшою жінкою у світі. Я хотіла б лежати прикутою до ліжка і якомога більше їсти! Але також я дуже хочу народити дитину. Лікарі сказали, що у мого плода були відсутні рука і нижня частина тіла, а потім трапився викидень", - зізналася Моніка.

Заради дочки Моніка повністю відмовилася від колишніх звичок і навіть почала займатися спортом. Вона почала худнути вже під час вагітності, але дочка все одно народилася передчасно.

На цьому етапі молодій мамі вдалося скинути майже 90 кг, і вона не планує на цьому зупинятися. Тепер її мета досягти позначки в 115 кг, яка дозволить їй вести нормальний спосіб життя. Але бути стрункою Моніка не має наміру, їй і її нареченому все ж таки подобаються м'які форми.

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