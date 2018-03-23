Абсолютно гола Емілі Ратаковскі позувала для чоловіка: гаряче фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка є однією з найсміливіших і розкутих моделей в світі, в черговий раз похвалилася своєю спокусливою фігурою перед фанатами.

Так, 26-річна модель сфотографувалася повністю голою: з одягу на ній тільки крислатий капелюх жовтого кольору. Спокусливий знімок дівчина опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Позують для свого чоловіка", - підписала зображення Ратковскі.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Новини Емілі Ратаковскі спокусливо оголилася перед дзеркалом

Знімок американської зірки традиційно викликав шквал емоцій у її підписників. Менш ніж за добу фотографія зібрала понад 1,6 мільйона лайків. Також сміливе фото прокоментували майже 17 тисяч користувачів.

Як повідомляв "Обозреватель", супермодель Емілі Ратаковскі нещодавно приголомшила шанувальників новиною про своє заміжжя. Її обранцем став 30-річний актор і продюсер Себастьян Бір-Макклард.