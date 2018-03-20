20 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 20 березня в Україні і світі.

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Що 20 березня святкують в Україні і в світі

Міжнародний день франкофонії - всіх мовців французької мови. В даний час Франкофонія об'єднує 58 членів

Міжнародний День щастя

День незалежності Тунісу

День Землі

Relax

День весняного рівнодення

Міжнародний день астрології

Всесвітній день соціальної роботи

Міжнародний день без м'яса

Хто зі знаменитостей народився 20 березня

1632 - Іван Мазепа, гетьман України (1687-1708)

1828 - Генрік Ібсен, норвезький поет, публіцист, драматург, засновник європейської "нової драми"

1915 - Святослав Ріхтер, піаніст-віртуоз

1976 - Честер Беннінгтон, американський рок-музикант, вокаліст груп Linkin Park і Dead by Sunrisе.

Podrobnosti

Що цікавого в світі сталося 20 березня

1916 - Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності

1917 - український історик Михайло Грушевський обраний головою Центральної Ради

1956 - проголошена незалежність Тунісу

2003 - початок другої американо-іракської війни

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