Савченко поскаржилася в КС за свій арешт

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко подала скаргу до Конституційного суду України (КС) на незаконність свого утримання під вартою в СІЗО Служби безпеки України в Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в КС.

Надія Савченко

За його даними, документ був розглянутий в секретаріаті суду і прийнятий як такий, що відповідає формі.

"Колегія вивчатиме скаргу, а потім сенат розгляне і прийме рішення - відмовляти або відкривати провадження за цією скаргою", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, в скарзі Савченко просить КС визнати неконституційними положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 176 (Загальні положення про запобіжні заходи) КПК, обов'язок доведення перед слідчим суддею, судом обставин-підстав обрання до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу, а також, що жоден з інших, більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам та забезпечити належне виконання ним процесуальних обов'язків, покладено на слідчого, прокурора. А тому при вирішенні питання про обрання особі запобіжного заходу слідчий суддя, суд повинні керуватися правилом принципу презумпції невинуватості про те, що всі сумніви щодо доведеності обставин-підстав обрання запобіжного заходу тлумачаться на користь підозрюваного, обвинуваченого

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Апеляційний суд Києва залишив під вартою позафракційного нардепа Надію Савченко, яку підозрюють в підготовці терактів і повалення державної влади.