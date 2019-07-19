Знову вагітна? Навколо Меган Маркл ажіотаж

Герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили у другій вагітності через два місяці після народження первістка.
Як повідомляє Еxpress з посиланням на заяву джерела з королівської сім'ї, що розповіло, ніби герцогиня і принц Гаррі хочуть другу дитину.
"Про другу вагітність рано говорити, проте джерела сказали мені, що вони дійсно хотіли б мати велику сім'ю", – повідомила королівська письменниця Кеті Ніколл.
Меган Маркл і принц Гаррі
instagram / sussexroyalmh
Вона нагадала, що герцог і герцогиня планують відправитися в робочу поїздку по країнах Африки. З'явилися чутки, що після подорожі парочка повернеться з добрими новинами.
Маркл і Гаррі на офіційному заході
instagram / sussexroyalmh
"Вони хочуть братів і сестер для Арчі, тому, можливо, у нас буде оголошення про вагітність десь у наступному році", – додала письменниця.
Букмекерська компанія Ladbrokes вже приймає ставки на те, що Гаррі і Меган оголосять про нову вагітність до кінця 2019 року. Саме через це і виник ажіотаж навколо Маркл. Коментатори не виключають, що підстави для чуток про нову вагітність є, адже Меган обіцяла королеві Єлизаветі II народити чотирьох правнуків.
Маркл і принц Гаррі
instagram / sussexroyalmh
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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