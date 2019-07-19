Знову вагітна? Навколо Меган Маркл ажіотаж

Герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили у другій вагітності через два місяці після народження первістка.

Як повідомляє Еxpress з посиланням на заяву джерела з королівської сім'ї, що розповіло, ніби герцогиня і принц Гаррі хочуть другу дитину.

"Про другу вагітність рано говорити, проте джерела сказали мені, що вони дійсно хотіли б мати велику сім'ю", – повідомила королівська письменниця Кеті Ніколл.

Меган Маркл і принц Гаррі instagram / sussexroyalmh

Вона нагадала, що герцог і герцогиня планують відправитися в робочу поїздку по країнах Африки. З'явилися чутки, що після подорожі парочка повернеться з добрими новинами.

Маркл і Гаррі на офіційному заході instagram / sussexroyalmh

"Вони хочуть братів і сестер для Арчі, тому, можливо, у нас буде оголошення про вагітність десь у наступному році", – додала письменниця.

Букмекерська компанія Ladbrokes вже приймає ставки на те, що Гаррі і Меган оголосять про нову вагітність до кінця 2019 року. Саме через це і виник ажіотаж навколо Маркл. Коментатори не виключають, що підстави для чуток про нову вагітність є, адже Меган обіцяла королеві Єлизаветі II народити чотирьох правнуків.

Маркл і принц Гаррі instagram / sussexroyalmh

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram