Знімаємо повільно: в якій білизні ви точно зведете чоловіка з розуму

Кожна дівчина мріє бути чарівною в момент особливої близькості. Але ми вже сотні разів переконувалися - думки чоловіків щодо жіночих спроб бути красивою серйозно відрізняється від уявлень останніх. Особливо важливим це питання стає коли справа доходить до ліжка.

Дівчата, не варто покладатися на інтуїцію - краще почитайте поради OBOZREVATEL про те, яка білизна дійсно не може залишити чоловіків байдужими.

Так!

Білизна обов'язково має бути з одного комплекту. Якщо ви точно знаєте, що сьогодні вечір продовжиться краще заздалегідь підготуватися. І навіть якщо не точно, але шанс все ж є - це додасть вам впевненості і особливої внутрішньої сексуальності, оскільки ви знаєте, що там все ідеально.

Якщо говорити про кольори - червоне. Як би банально це не звучало - він асоціюється у чоловіків з особливими емоціями, переживаннями сексуального характеру. До речі, хорошим варіантом буде не яскравий відтінок, а бордовий або трохи ближчий до коралового, оскільки занадто вигадливі кольори відволікають від головного.

Панчохи. Найбільша кількість позитивних відгуків викликає саме ця маленька деталь. Вона надає зібраності загальному образу, вносить родзинку і робить стрункішими ніжки. А ще їх можна не знімати.

Ні!

Як не дивно чоловікам не подобається все занадто відкрите. В жодному випадку не підходять дивні комплекти, в яких тіло виглядає як в панчосі, білизна з відкритими грудьми замість ліфа або ... стрінги. Так, чоловікам більше подобаються звичайні трусики, оскільки навіть у білизні повинна бути таємниця, яка відкривається коли вона падає на підлогу.

Все що довго знімати - заборонено. Якщо на вас корсет - вважайте вечір пропав. Ви можете собі уявити скільки часу доведеться все це добро розшнуровувати? Також не підходить суцільна білизна або хитромудрі зчеплені між собою елементи.

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